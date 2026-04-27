Uruguay bajo influencia de un Ciclón Extratropical y marcado descenso térmico

Para este lunes 27 de abril, el cielo se mantendrá nuboso con vientos muy fuertes y persistentes. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8°C y una máxima de 16°C, con una sensación térmica que será significativamente menor debido al efecto del viento.

El martes 28 de abril se espera una jornada de algo nubosa a nubosa, con una paulatina disminución de la nubosidad. Las temperaturas se mantendrán frescas, con una mínima de 7°C y una máxima que apenas alcanzará los 17°C. Los vientos rotarán del suroeste al noroeste, perdiendo intensidad respecto al día anterior.

Hacia el miércoles 29 de abril, se prevé un cielo claro y algo nuboso. Si bien la mínima se mantendrá en los 7°C, la máxima subirá levemente hasta los 19°C. Sin embargo, se espera un nuevo incremento en las rachas de viento del noroeste, que podrían alcanzar los 60 km/h.

Finalmente, el jueves 30 de abril presentará condiciones estables y sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas rondarán entre los 9°C y los 20°C, con vientos moderados que rotarán nuevamente hacia el sector suroeste hacia el final del día.

Tendencia para el fin de semana: "Giro Térmico"

Hacia el inicio de mayo, la masa de aire frío terminará de consolidarse sobre el país. Aunque la probabilidad de precipitaciones será nula, las temperaturas mínimas experimentarán un descenso significativo. En zonas rurales del interior, los termómetros podrían marcar entre 3°C y 5°C durante la madrugada del domingo, marcando el fin definitivo de las temperaturas templadas de mediados de abril.