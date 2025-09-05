Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME

reclaman soluciones

Cientos de mujeres se movilizaron frente a Torre Ejecutiva contra la violencia de género y vicaria

El secuestro y asesinato de dos niños por su padre, poseedor de antecedentes y medidas cautelares, disparó la indignación y el reclamo de medidas.

Reclamos en Torre Ejecutiva.

Reclamos en Torre Ejecutiva.

 Meri Parrado
Reclamos por los niños asesinados.

Reclamos por los niños asesinados.

 Meri Parrado
Reclamo de justicia.

Reclamo de justicia.

 Meri Parrado
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Colectivos y feministas autoconvocadas se movilizaron frente a Torre Ejecutiva para exigir medidas concretas contra la violencia de género y la violencia vicaria. La convocatoria surgió tras el secuestro y asesinato de dos niños por su padre, quién contaba con antecedentes penales y medidas cautelares vigentes. Según se informó serán recibidas por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

La concentración comenzó a las 17 horas y fue convocada de forma urgente una vez conocida la noticia del asesinato por parte de su padre de los dos niños secuestrados el pasado jueves.

Durante la concentración las manifestantes reclamaron la presencia del presidente Yamandú Orsi para dar explicaciones. Según fueron informadas sería el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, quién las recibirá.

Mesa contra la violencia

Tras el encuentro, se anunció la instalación de una mesa de trabajo en el primer nivel de gobierno en la que participará la presidenta de INAU, Claudia Romero; la directora de Inmujeres, Mónica Xavier; integrantes de la red y Sánchez. El objetivo es "revisar todo el sistema de respuesta" y "empezar a establecer una hoja de ruta", afirmó Soledad González en improvisada rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

Destacó la necesidad de realizar los cambios necesarios para dar una respuesta efectiva que logre proteger a niños, niñas y a las madres denunciantes. Entre los cambios, se refirió a la revisión de la cantidad de servicios especializados, tiempos de respuesta, equipos de evaluación de riesgo, juzgados especializados en género y el rol de la Fiscalía y del Poder Judicial. "Hay a todo nivel que revisar su accionar y su responsabilidad a la hora de brindar respuesta, protección, contención y reparación a quienes sufren violencia de género o violencia machista", afirmó.

Por su parte, Teresa Herrera se refirió a "inadecuadas evaluaciones de riesgo". "Si hubiera habido una adecuada evaluación de riesgo no estaríamos en la situación que estamos ahora y eso es en forma permanente, por eso, hay que revisar todos los protocolos", agregó.

Por último, Herrera planteó la necesidad de derogar la ley de tenencia compartida aprobada en el gobierno de Lacalle Pou.

Dejá tu comentario