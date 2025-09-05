Cientos de mujeres se movilizaron frente a Torre Ejecutiva contra la violencia de género y vicaria

Mesa contra la violencia

Tras el encuentro, se anunció la instalación de una mesa de trabajo en el primer nivel de gobierno en la que participará la presidenta de INAU, Claudia Romero; la directora de Inmujeres, Mónica Xavier; integrantes de la red y Sánchez. El objetivo es "revisar todo el sistema de respuesta" y "empezar a establecer una hoja de ruta", afirmó Soledad González en improvisada rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

Destacó la necesidad de realizar los cambios necesarios para dar una respuesta efectiva que logre proteger a niños, niñas y a las madres denunciantes. Entre los cambios, se refirió a la revisión de la cantidad de servicios especializados, tiempos de respuesta, equipos de evaluación de riesgo, juzgados especializados en género y el rol de la Fiscalía y del Poder Judicial. "Hay a todo nivel que revisar su accionar y su responsabilidad a la hora de brindar respuesta, protección, contención y reparación a quienes sufren violencia de género o violencia machista", afirmó.

Por su parte, Teresa Herrera se refirió a "inadecuadas evaluaciones de riesgo". "Si hubiera habido una adecuada evaluación de riesgo no estaríamos en la situación que estamos ahora y eso es en forma permanente, por eso, hay que revisar todos los protocolos", agregó.

Por último, Herrera planteó la necesidad de derogar la ley de tenencia compartida aprobada en el gobierno de Lacalle Pou.