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Política combustibles | Ursea | internacional

Informe de URSEA

El alza internacional de combustibles empuja nuevos ajustes en Uruguay

El escenario apunta a nuevo aumento de los combustibles en mayo por fuerte suba internacional del petróleo e incremento de los costos de paridad de importación.

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 El escenario apunta a un nuevo aumento de los combustibles en mayo.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por María Noel Sanguinetti

Los precios de los combustibles en Uruguay vuelven a ubicarse en el centro del debate económico. Tras el último informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), el escenario apunta a un nuevo aumento en mayo, impulsado por una fuerte suba internacional del petróleo y el incremento de los costos de paridad de importación (PPI).

El informe correspondiente al período del 26 de marzo al 25 de abril mostró un aumento generalizado del PPI, con variaciones que van desde el 3% hasta el 23% respecto al mes anterior. Estos niveles superan ampliamente el ajuste del 7% aplicado el 1° de abril, lo que refuerza la presión para un nuevo incremento en los próximos días.

Fuentes del gobierno señalaron que la suba recomendada por los indicadores técnicos se ubica por encima del aumento aplicado en abril, lo que deja al Poder Ejecutivo —a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)— ante la decisión de trasladar total o parcialmente este incremento a los precios finales.

La resolución será anunciada antes del 1° de mayo, en un contexto donde el gobierno ya ha optado en ocasiones recientes por moderar los ajustes para evitar un impacto directo en la inflación y el consumo.

El contexto internacional

El principal motor de esta presión alcista es el contexto internacional. El precio del petróleo ha superado los 100 dólares por barril, impulsado por el conflicto en Medio Oriente, iniciado a fines de febrero, que ha generado disrupciones en la oferta global y una mayor incertidumbre en los mercados energéticos.

Este escenario ha impactado directamente en los costos de importación de combustibles, que sirven de referencia para el mercado local.

La Paridad de Importación (PPI) es un indicador técnico que estima cuánto costaría importar combustibles terminados desde el exterior y distribuirlos en el mercado local. Incluye variables como el precio internacional del petróleo, los costos de flete y seguros y los aranceles y gastos logísticos

Si bien la PPI funciona como referencia para la fijación de precios, no determina automáticamente los ajustes. La decisión final incorpora factores políticos y económicos, como la evolución de la inflación, el impacto en la actividad y la situación fiscal.

En los últimos meses, el gobierno ha optado por desacoplar parcialmente los precios locales de los aumentos internacionales, trasladando solo una parte del incremento sugerido por la PPI. Esta estrategia busca amortiguar el impacto en los consumidores y evitar presiones inflacionarias.

Sin embargo, este margen de maniobra tiene límites. Una brecha prolongada entre los precios locales y los costos internacionales puede generar tensiones en las cuentas públicas o en la sostenibilidad del sistema.

Efectos directos de la suba de los precios de los combustibles

Un eventual aumento de los combustibles tendría efectos directos sobre: costos de transporte y logística, precios de bienes y servicios, inflación general, y competitividad de sectores productivos.

En un contexto de crecimiento moderado y costos internos elevados, el ajuste de los combustibles se convierte en una variable clave para la evolución económica de los próximos meses.

El mercado permanece atento a la decisión del Poder Ejecutivo, que deberá equilibrar la presión internacional con la necesidad de mantener la estabilidad de precios y sostener la actividad económica.

Nuevamente, esta la presión de administrar el precio de los combustibles en un escenario global adverso, donde la combinación de factores externos e internos condiciona el margen de acción de la política económica.

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