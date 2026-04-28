Banco Mundial alerta por fuerte aumento de la energía en 2026

Los precios internacionales de la energía subirán un 23,6% durante 2026 y alcanzarán su nivel más alto desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, según estimó el Banco Mundial en su último informe sobre perspectivas de los mercados de productos básicos.
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El organismo atribuye este escenario al impacto de la guerra en Oriente Próximo sobre el comercio y el suministro global.
La proyección parte de la base de que la etapa más crítica de las interrupciones logísticas finalizará en mayo y que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz se normalizará gradualmente hacia fines de año. De concretarse ese escenario, el precio del petróleo Brent promediaría 86 dólares por barril en 2026, frente a los 69 dólares registrados en 2025.
Fertilizantes y alimentos bajo presión
El Banco Mundial también prevé una fuerte suba en los fertilizantes, con un incremento promedio del 31% este año. Dentro de ese grupo, la urea aumentaría cerca de 60%, llevando su costo al peor nivel de accesibilidad desde 2022.
Esta situación podría afectar directamente al sector agropecuario, reducir márgenes de rentabilidad y comprometer futuros rendimientos agrícolas. A su vez, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que, si el conflicto se prolonga, hasta 45 millones de personas adicionales podrían caer en inseguridad alimentaria aguda durante 2026.
Metales en máximos e inflación en países emergentes
Los metales básicos, como aluminio, cobre y estaño, también registrarían subas promedio del 42%, impulsadas por la demanda de centros de datos, vehículos eléctricos y energías renovables.
En conjunto, el costo global de las materias primas aumentaría 15,5% en 2026. Para 2027, sin embargo, el Banco Mundial espera una moderación del 12,3%.
El organismo estima además que las economías en desarrollo tendrán una inflación promedio de 5,1%, por encima de lo previsto antes del conflicto. Si la crisis empeora y se retrasa la reapertura del estrecho de Ormuz, el Brent podría ubicarse entre 95 y 115 dólares, llevando la inflación emergente hasta 5,8%.
“La guerra está golpeando la economía mundial en oleadas acumulativas”, advirtió Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial.