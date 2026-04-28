Orsi calificó de "terrible" el asesinato de un bebé baleado junto a su padre en Colón

Como "terrible, no hay adjetivo", calificó el presidente Yamandú Orsi el asesinato de un bebé de un año y medio en un ataque contra su padre en Colón. "Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar. No hay que aflojar. Al revés, lejos de amedrentarse, lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador", dijo.
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Sostuvo que "de poco vale saber cuál fue el motivo" del ataque a tiros que le costó la vida a "un inocente, un niño".
A juicio del presidente, hay en la sociedad "una violencia que crece". Y en este sentido se refirió al asesinato del repartidor de Pedidos Ya durante una discusión en el tránsito en Montevideo: "Ahí hay que ir a buscar las causas profundas de por qué estamos cada vez más violentos en una sociedad que se ha deteriorado en ese sentido".
Orsi y las causas
"Vos podés poder 5.000, 10.000 policías más; este tipo de cosas no las resolvés tan fácil. No es solo un tema de presencia, que es importante. Cuando pasa algo así y hay un nivel tan desmedido de violencia es difícil pararlo en el momento", afirmó.
Para Orsi, "tenemos que ser todos conscientes de que todas las muertes valen lo mismo. Tampoco es justificativo de que matan uno a otro".
"Una persona que muera víctima de violencia y un niño ni hablemos, es un dolor para toda la sociedad", sentenció.
Orsi entiende que se deben bajar los niveles de violencia, pero es un tema más profundo que no se soluciona solo con más recursos o mayor tecnología. "El tema es que Uruguay tiene un índice de violencia demasiado alto y no hay que bajar los brazos. Acá, cada vez que pasa esto, hay que fortalecer las políticas y ser durísimos", sostuvo.