El vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Daniel Olesker, deja el cargo para pasar a desempeñarse como subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), al tiempo que la subsecretaria, Eugenia Villar, trabajará en la Presidencia de la República, a nivel de Jurídica del Estado y litigios.
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Olesker dejó vicepresidencia de ASSE para asumir subsecretaría de Industria
En un nuevo cambio en el Gobierno, el vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker, asumirá la subsecretaria de Industria y Energía.