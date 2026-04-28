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Política

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Olesker dejó vicepresidencia de ASSE para asumir subsecretaría de Industria

En un nuevo cambio en el Gobierno, el vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker, asumirá la subsecretaria de Industria y Energía.

Olesker se va a Industria.

Olesker se va a Industria.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Daniel Olesker, deja el cargo para pasar a desempeñarse como subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), al tiempo que la subsecretaria, Eugenia Villar, trabajará en la Presidencia de la República, a nivel de Jurídica del Estado y litigios.

Es un cambio que vino bien, que lo analizamos con los distintos ministerios, con la ministra y el ministro. Además, yo con Daniel hablaba mucho de economía y hace mucho que no hablamos. Hablamos de otra cosa, creo que puede hacer un gran aporte. Es un cambio de piezas y veremos porque hay otras responsabilidades que también cambian”, dijo el presidente Yamandú Orsi sobre el perfil de Olesker para Industria, en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10).

Sobre las renuncias en Salud Pública, donde en los últimos días se comunicó la salida de Fernanda Nozar como directora de Salud y de Gilberto Ríos como subdirector, Orsi precisó: “Por lo que me dijeron, Nozar asciende a grado 5 en su área, su especialidad, y Ríos ya había dicho que se iba a retirar, que había cumplido un ciclo. No me llegó a mí ningún tipo de cuestionamiento”.

Cambios en la salud

La semana pasada el semanario Búsqueda informó que en marzo la ministra de Industria, Fernanda Cardona, había excluido de responsabilidades a la subsecretaria Eugenia Villar tras diferencias en la interna del ministerio.

Ahora Villar se desempeñará en Presidencia en temas jurídicos, y “en aras de ir delineando lo que sería un Ministerio de Justicia”, señaló el presidente Orsi.

Olesker asumirá el cargo de subsecretario en los próximos días.

Por su parte, desde ASSE todavía no se anunció quién será el sustituto del vicepresidente.

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