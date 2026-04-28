Olesker dejó vicepresidencia de ASSE para asumir subsecretaría de Industria

“Es un cambio que vino bien, que lo analizamos con los distintos ministerios, con la ministra y el ministro. Además, yo con Daniel hablaba mucho de economía y hace mucho que no hablamos. Hablamos de otra cosa, creo que puede hacer un gran aporte. Es un cambio de piezas y veremos porque hay otras responsabilidades que también cambian”, dijo el presidente Yamandú Orsi sobre el perfil de Olesker para Industria, en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10).