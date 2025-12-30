A medida que llegamos al cierre de este año tenemos nuestro ultimo envío de newsletter, y no nos queda otra que reflexionar sobre propósito y trayectoria de 26 envíos que hicimos en 2025 de Espacio Fiscal, un proyecto ideado por el Dr. Alberto Grille, director de Caras y Caretas. Alberto no solo es mi referente en materia de comunicación, sino que también se ha convertido en un gran amigo y una figura de confianza en mi trayectoria en esta etapa profesional que suma la comunicación y el análisis.
reflexionando
Cierre de año de nuestro Newsletter de Economía Espacio Fiscal
Desde el inicio hemos destacado la importancia de difundir temas económicos, explicando datos y políticas, y tratando de entender fenómenos complejos.