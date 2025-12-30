Hacete socio para acceder a este contenido

Cierre de año de nuestro Newsletter de Economía Espacio Fiscal

Desde el inicio hemos destacado la importancia de difundir temas económicos, explicando datos y políticas, y tratando de entender fenómenos complejos.

Espacio Fiscal: análisis crítico de la economía.
Por María Noel Sanguinetti

A medida que llegamos al cierre de este año tenemos nuestro ultimo envío de newsletter, y no nos queda otra que reflexionar sobre propósito y trayectoria de 26 envíos que hicimos en 2025 de Espacio Fiscal, un proyecto ideado por el Dr. Alberto Grille, director de Caras y Caretas. Alberto no solo es mi referente en materia de comunicación, sino que también se ha convertido en un gran amigo y una figura de confianza en mi trayectoria en esta etapa profesional que suma la comunicación y el análisis.

Haber liderado este esfuerzo en 2025 ha sido una experiencia relevante. Junto con los programas "Dato Mata Relato" en su tercer ciclo, acompañamos a Leandro Grille en "Show de Miércoles" y en "Legítima Defensa" los viernes. Estas plataformas han sido espacios valiosos para opinar, elaborar ideas y comunicar de manera efectiva, permitiéndonos profundizar en el análisis económico.

Desde el inicio de esta línea de trabajo y mi integración a Caras y Caretas, hemos destacado la importancia de difundir temas económicos, explicando datos y políticas, y tratando de entender fenómenos complejos. Nuestra atención se ha centrado en las cuestiones de empleo y salarios, así como en aspectos más difíciles como la fiscalidad, las reglas fiscales y la despolarización, entre muchos otros.

Hoy, en un contexto donde la comunicación y el análisis de cuestiones económicas son más centrales que nunca, seguimos enfrentando desafíos significativos. A pesar de que la importancia del análisis económico no es discutible, persisten problemas sobre la forma en que se gestionan los titulares y cómo pueden existir múltiples lecturas de la realidad. Algunos temas son claramente opinables, mientras que otros requieren un enfoque más riguroso y fundamentado.

Es aquí donde nuestro trabajo cobra especial relevancia. Podemos contribuir a entender fenómenos económicos y ayudar a la audiencia a tomar posturas informadas, ofreciendo análisis claros y objetivos.

Saludamos la existencia de un medio de comunicación alternativo y seguimos comprometidos en su desarrollo, que busca romper con lógicas establecidas y que ha avanzado con nuevas propuestas y espacios para el debate. La oportunidad de explorar y comunicar estos temas es fundamental para enriquecer la discusión pública y fomentar un entendimiento más profundo de las realidades económicas que nos afectan a todos.

Agradecemos a nuestra comunidad y lectores por su apoyo y participación, y esperamos continuar. Les dejamos una edición más extensa para los días festivos. Muy feliz comienzo de año 2026.

