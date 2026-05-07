Hallaron los restos de 11 personas desaparecidas durante la dictadura

Este hallazgo corresponde al segundo grupo de identificaciones concretadas en el sector conocido como "Loma del Torito" , un área perteneciente a la Reserva Natural Militar La Calera, donde funcionó entre 1976 y 1978 uno de los mayores centros de exterminio del interior del país.

Contexto de la investigación

Los trabajos de campo, que comenzaron en 2025, son supervisados por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo del magistrado Miguel Hugo Vaca Narvaja. Este avance se suma al realizado en marzo pasado, cuando los forenses lograron identificar a otras 12 víctimas en el mismo predio de 3.200 hectáreas.

En aquella oportunidad, el juez ya había adelantado que se trataba de un "resultado parcial", anticipando que las investigaciones continuarían arrojando nuevos datos sobre las víctimas del terrorismo de Estado.

Metodología y tecnología aplicada

Para localizar los enterratorios clandestinos en un terreno tan vasto, los especialistas desplegaron lo que el magistrado describió como un "método extraordinario" de exploración. La tecnología de punta incluyó el uso de un avión equipado con un sofisticado sistema láser capaz de escanear la topografía del terreno e identificar anomalías . Este trabajo se complementó con el análisis de testimonios judiciales, estudios geológicos y la revisión de una fotografía aérea de 1979.

Las identificaciones genéticas fueron posibles gracias al trabajo interdisciplinario entre el EAAF y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

Anuncio oficial

Actualmente, la justicia se encuentra en pleno proceso de comunicación formal con los familiares de las víctimas, un procedimiento delicado que debe completarse antes de la difusión pública de los nombres. Una vez finalizado este trámite, las autoridades realizarán una conferencia de prensa el martes 12 de mayo en la que se brindarán detalles de esta nueva revelación.

Símbolo del horror

El centro clandestino "La Perla" fue uno de los engranajes más grandes y letales del aparato represivo estatal en el interior del país. Operó bajo el control directo de Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.

Según los registros documentados por el Archivo Provincial de la Memoria, se estima que por sus instalaciones pasaron aproximadamente 2.500 personas secuestradas. Hasta la actualidad, la inmensa mayoría de ellas continúa desaparecida. Las tareas de excavación y prospección no se detendrán. Desde el juzgado confirmaron que las tareas continuarán al menos hasta fines de septiembre, con el financiamiento asegurado a través del Consejo de la Magistratura de la Nación.

En marzo los especialistas ya habían logrado identificar a otras 12 personas desaparecidas.