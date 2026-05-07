Shakira anunció su canción "Dai, Dai" para el Mundial 2026

Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo será la edición número 23 del torneo y tendrá un carácter histórico, ya que se disputará por primera vez en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El certamen se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

En cuanto a las sedes, México se convertirá en el primer país en organizar tres Mundiales, tras haber sido anfitrión en 1970 y 1986. Por su parte, Estados Unidos albergará la mayor cantidad de partidos en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Dallas y Miami. Canadá recibirá encuentros en Toronto y Vancouver.

El lanzamiento completo de "Dai Dai" promete ser uno de los eventos musicales más esperados previos al inicio del torneo, con la certeza de que Shakira buscará repetir el fenómeno global que logró con sus anteriores himnos mundialistas.