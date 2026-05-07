La cantante colombiana Shakira confirmó que será la voz de la canción oficial del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La artista reveló un adelanto del tema, titulado "Dai, Dai", cuyo videoclip grabó desde el emblemático Estadio Maracaná de Brasil. El sencillo se dará a conocer completo el próximo 14 de mayo.
himno mundialista
Shakira anunció su canción "Dai, Dai" para el Mundial 2026
La cantante colombiana Shakira confirmó que será la voz de la canción oficial del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.