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Mundial 2026 | Shakira |

himno mundialista

Shakira anunció su canción "Dai, Dai" para el Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira confirmó que será la voz de la canción oficial del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La cantante colombiana Shakira confirmó que será la voz de la canción oficial del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La cantante colombiana Shakira confirmó que será la voz de la canción oficial del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
La cantante colombiana Shakira confirmó que será la voz de la canción oficial del Mundial de 2026.

La cantante colombiana Shakira confirmó que será la voz de la canción oficial del Mundial de 2026.

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La cantante colombiana Shakira confirmó que será la voz de la canción oficial del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La artista reveló un adelanto del tema, titulado "Dai, Dai", cuyo videoclip grabó desde el emblemático Estadio Maracaná de Brasil. El sencillo se dará a conocer completo el próximo 14 de mayo.

Tercero himno mundialista

Esta será la tercera participación de Shakira en una cita mundialista, tras sus exitosos hits "Waka Waka" (Sudáfrica 2010) y "La La La" (Brasil 2014). "¡Estamos listos!", escribió la barranquillera en sus redes sociales para anunciar su regreso. El Mundial 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio y contará con 16 ciudades anfitrionas, siendo México el primer país en organizar tres Copas del Mundo.

Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo será la edición número 23 del torneo y tendrá un carácter histórico, ya que se disputará por primera vez en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El certamen se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

En cuanto a las sedes, México se convertirá en el primer país en organizar tres Mundiales, tras haber sido anfitrión en 1970 y 1986. Por su parte, Estados Unidos albergará la mayor cantidad de partidos en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Dallas y Miami. Canadá recibirá encuentros en Toronto y Vancouver.

El lanzamiento completo de "Dai Dai" promete ser uno de los eventos musicales más esperados previos al inicio del torneo, con la certeza de que Shakira buscará repetir el fenómeno global que logró con sus anteriores himnos mundialistas.

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