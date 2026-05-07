Orsi inauguró laboratorio tecnológico de Ceibal en Brazo Oriental

Convenio entre el MEC y Ceibal

La Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y Ceibal implementarán el programa Ceilab en todos los Cecap del país, gracias a un acuerdo firmado este jueves 7 de mayo.

De esta forma, los jóvenes de entre 14 y 20 años que participen en propuestas educativas en estos dispositivos también accederán a iniciativas vinculadas a impresión en 3D, robótica, electrónica, programación y sensores.

Más de 60 docentes participarán en instancias de formación específicas a cargo del equipo de Ceibal para incorporar estas herramientas en sus prácticas educativas, tanto a través de proyectos como de actividades en el aula. Los laboratorios de Ceibal permitirán a los alumnos prototipar, construir, programar y resolver problemas concretos de forma integral.

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Autoridades definieron Cecap como “espacios de inclusión” y oportunidades

La presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, subrayó que los estudiantes cuentan con sus capacidades y la política pública es responsable de ofrecer “las condiciones para que las puedan desarrollar al máximo”. Destacó que fueron instalados más de 200 Ceilab en centros de enseñanza de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP): escuelas, liceos y UTU.

Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, consideró los talleres tecnológicos en los Cecap espacios de inclusión para generar oportunidades de crecimiento para los jóvenes. Al respecto, el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, recordó que los Cecap incorporan en la misma propuesta talleres de oficio, arte y producción con la educación, a fin de que los jóvenes accedan a oportunidades en el mundo laboral y reconecten con el sistema educativo formal.