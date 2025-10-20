Ciudadano brasileño fue formalizado por estafar a comercios de Punta del Este y Maldonado

Al cierre de caja, constató que el pago no había ingresado, y al comunicarse con la entidad financiera del POS fue informada de que no tenía el registro del número de autorización que salió en el ticket, por lo que presentó la denuncia correspondiente, por posible maniobra fraudulenta.

La investigación fue asumida por el Departamento de Estafas de la Policía fernandina donde ya se trabajaba en un hecho similar denunciado en Seccional 10ª.

En ese caso, el 20 de agosto un comerciante de un local de prendas de vestir, ubicado en un centro comercial de Avenida Roosevelt, denunció que tres hombres extranjeros realizaron compras por $43.000, y al día siguiente regresaron efectuando nuevas compras por $278.000, todas abonadas mediante aplicación NFC de teléfono celular.

Asimismo, el 18 de octubre, otro comerciante denunció en Seccional 1ª haber sido víctima de una maniobra similar, tras una compra por $27.040 efectuada el 26 de agosto que abonaron con tarjeta, en su local de venta de accesorios y repuestos para autos en calle Ventura Alegre.

Seguimiento y detención

Tras diversas tareas de investigación, y con el apoyo del personal de Analítica, los efectivos del Departamento de Estafas lograron identificar el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos. Enterada la Fiscalía Letrada de 3° Turno, de los hechos ocurridos y de las averiguaciones, solicitó la requisitoria del vehículo y de sus ocupantes.

Fue así que el 18 de octubre, en Montevideo, efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de Zona Operacional II, interceptaron el vehículo entre las calles Larrañaga y Joanicó.

En su interior viajaban un hombre de 33 años, otro de 36 años (ambos brasileños) y una mujer uruguaya de 22 años, todos sin antecedentes penales. Los individuos fueron trasladados a dependencias de Hechos Complejos de Maldonado, con apoyo del Grupo de Reserva Táctico (GRT) y la mujer fue citada para continuar con las averiguaciones.

Posteriormente, la Fiscalía dispuso el cese de detención para la mujer y el hombre de 36 años y luego pidió la formalización del hombre de 33.