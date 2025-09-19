Clausura del proyecto "Desde la Raíz": una jornada de encuentro entre el adentro y el afuera

Por su parte, los participantes Kevin, Franco y Henry destacaron el valor de la experiencia: “Para nosotros es una nueva oportunidad. Uno de los principales aprendizajes es valorar las cosas y seguir adelante, pensando en el futuro”.

Cierre del proyecto

El cierre continuó en el Espacio Colón, donde se realizaron actividades culturales y el músico El Alemán ofreció un espectáculo que fue acompañado con entusiasmo por los presentes. Aunque las condiciones climáticas impidieron plantar las especies en la plaza 18 de Julio, el acto simbólico mantuvo su significado.

La representante del Gabinete Social, Stefani Moreira, destacó la importancia del trabajo interinstitucional: “Creemos fundamental esta articulación para mejorar la calidad de vida tanto del adentro como del afuera. Todos deberíamos tener la oportunidad de compartir y cuidarnos”.

La jornada contó con la participación de autoridades del Gobierno de Canelones, entre ellas el intendente en funciones Pedro Irigoin, junto a representantes de diversas direcciones y áreas.