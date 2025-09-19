Con una emotiva jornada desarrollada entre la Unidad N.º 7 del Instituto Nacional de Rehabilitación y el Espacio Colón, finalizó el proyecto “Desde la Raíz”, una iniciativa del Programa Nacional de Educación en Cárceles del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), con el apoyo del Gobierno de Canelones.
en canelones
Clausura del proyecto "Desde la Raíz": una jornada de encuentro entre el adentro y el afuera
El proyecto busca generar vínculos entre personas privadas de libertad y la comunidad, a través de la escritura de cartas con voluntarios.