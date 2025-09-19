Hacete socio para acceder a este contenido

Desde la Raíz |

en canelones

Clausura del proyecto "Desde la Raíz": una jornada de encuentro entre el adentro y el afuera

El proyecto busca generar vínculos entre personas privadas de libertad y la comunidad, a través de la escritura de cartas con voluntarios.

Cierre del proyecto en la Unidad 7.

 Captura de pantalla.
Con una emotiva jornada desarrollada entre la Unidad N.º 7 del Instituto Nacional de Rehabilitación y el Espacio Colón, finalizó el proyectoDesde la Raíz”, una iniciativa del Programa Nacional de Educación en Cárceles del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), con el apoyo del Gobierno de Canelones.

La propuesta, enmarcada en el taller “Palabras en Movimiento”, busca generar vínculos entre personas privadas de libertad y la comunidad, a través de la escritura de cartas con voluntarios. A lo largo del proceso, se promovió la reflexión, el cuidado mutuo y el fortalecimiento del lazo social mediante el arte y la palabra.

Durante la actividad en la cárcel de Canelones, talleristas, participantes y autoridades compartieron un espacio de diálogo e intercambio. La directora del taller, Carolina Eizmendi, explicó que el proyecto “se trata de cuidar y cuidarnos, de construir una comunidad que cuida. La dinámica incluyó encuentros internos y la siembra de una planta como símbolo de ese compromiso”. “Hoy plantamos esta planta en tierra fértil”, concluyó.

Por su parte, los participantes Kevin, Franco y Henry destacaron el valor de la experiencia: “Para nosotros es una nueva oportunidad. Uno de los principales aprendizajes es valorar las cosas y seguir adelante, pensando en el futuro”.

Cierre del proyecto

El cierre continuó en el Espacio Colón, donde se realizaron actividades culturales y el músico El Alemán ofreció un espectáculo que fue acompañado con entusiasmo por los presentes. Aunque las condiciones climáticas impidieron plantar las especies en la plaza 18 de Julio, el acto simbólico mantuvo su significado.

La representante del Gabinete Social, Stefani Moreira, destacó la importancia del trabajo interinstitucional: “Creemos fundamental esta articulación para mejorar la calidad de vida tanto del adentro como del afuera. Todos deberíamos tener la oportunidad de compartir y cuidarnos”.

La jornada contó con la participación de autoridades del Gobierno de Canelones, entre ellas el intendente en funciones Pedro Irigoin, junto a representantes de diversas direcciones y áreas.

