Este lunes comienzan los paros zonales en los liceos de Montevideo

Inician los paros

En consecuencia, este lunes se realizarán paros en los liceos de las zonas Prado y Oeste. En esa jornada no habrá clases en los liceos 6, 11, 16, 18, 21 y 22. Tampoco funcionarán los liceos 24, 36, 38, 43, 46 y 47, además de los centros 50, 51 53, 54, 56, 59, 61, 63, 66, 70, 71, 72 y 75.

Al día siguiente, el martes 16 de junio, el paro se trasladará a los liceos de las zonas Centro, Sur y Este de Montevideo. En consecuencia, no habrá clases en los liceos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 45, 49, 52, 55, 58, 68, 76 y 77.

La continuidad del plan de lucha está prevista para el miércoles, cuando la paralización alcance a los centros educativos ubicados en las zonas Norte y Noreste de la capital. Por ese motivo, no habrá clases en los liceos 9, 13, 23, 37, 39, 40, 41, 44, 48, 57, 60, 62, 64, 65, 67, 69, 73 y 74.

Finalmente, el jueves los docentes realizarán un paro general de 24 horas que dejará sin clases a la totalidad de los liceos públicos montevideanos.

Por más recursos

Verónica Méndez, presidenta de ADES, y Andrea Revuelta, aclararon durante la presentación del plan de lucha, la semana pasada, que los paros acompañan la “lucha” del sindicato por el aumento del presupuesto educativo, el que significa “una inversión y no un gasto”.

Méndez informó que el pasado miércoles, tras el paro del Pit-Cnt, una asamblea de ADES-Montevideo aprobó los paros como forma de “presionar y concientizar al gobierno para aumentar el presupuesto de la educación”.