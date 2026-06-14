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Este lunes comienzan los paros zonales en los liceos de Montevideo

La inminencia de la rendición de Cuentas disparó los reclamos de los docentes de Secundaria que este lunes inician paros en los liceos de Montevideo.

ADES inicia paros en Montevideo.

ADES inicia paros en Montevideo.

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Comienzan este lunes los paros zonales en los liceos de Montevideo, aprobados por la Asociación de Docentes de Secundaria (ADES), en reclamo de más recursos para la educación en la Rendición de Cuentas. El jueves habrá un paro de 24 horas en todos los institutos y servicios de la capital.

La presidenta de ADES Montevideo, Verónica Méndez, dijo a Subrayado (Canal 10) que reclaman que se alcance el 6+1 para la Educación.

"Precisamos liceos nuevos, arreglar los liceos que están en una situación deteriorada, que se creen nuevos cargos, precisamos que todos los liceos tengan equipo socioeducativo (...) para atender todas las situaciones que se dan en los liceos y, en especial las situaciones de violencia", destacó.

Inician los paros

En consecuencia, este lunes se realizarán paros en los liceos de las zonas Prado y Oeste. En esa jornada no habrá clases en los liceos 6, 11, 16, 18, 21 y 22. Tampoco funcionarán los liceos 24, 36, 38, 43, 46 y 47, además de los centros 50, 51 53, 54, 56, 59, 61, 63, 66, 70, 71, 72 y 75.

Al día siguiente, el martes 16 de junio, el paro se trasladará a los liceos de las zonas Centro, Sur y Este de Montevideo. En consecuencia, no habrá clases en los liceos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 45, 49, 52, 55, 58, 68, 76 y 77.

La continuidad del plan de lucha está prevista para el miércoles, cuando la paralización alcance a los centros educativos ubicados en las zonas Norte y Noreste de la capital. Por ese motivo, no habrá clases en los liceos 9, 13, 23, 37, 39, 40, 41, 44, 48, 57, 60, 62, 64, 65, 67, 69, 73 y 74.

Finalmente, el jueves los docentes realizarán un paro general de 24 horas que dejará sin clases a la totalidad de los liceos públicos montevideanos.

Por más recursos

Verónica Méndez, presidenta de ADES, y Andrea Revuelta, aclararon durante la presentación del plan de lucha, la semana pasada, que los paros acompañan la “lucha” del sindicato por el aumento del presupuesto educativo, el que significa “una inversión y no un gasto”.

Méndez informó que el pasado miércoles, tras el paro del Pit-Cnt, una asamblea de ADES-Montevideo aprobó los paros como forma de “presionar y concientizar al gobierno para aumentar el presupuesto de la educación”.

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