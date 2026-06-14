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Deportes

Lo que faltaba

Un error administrativo de FIFA demora la llegada de Uruguay a Estados Unidos

La aeronave de Uruguay ya se encontraba en la pista y lista para partir cuando las autoridades aeroportuarias notificaron que el vuelo no contaba con la autorización necesaria.

La selección de Uruguay tuvo un inconveniente administrativo por culpa de la FIFA.

La selección de Uruguay tuvo un inconveniente administrativo por culpa de la FIFA.

 Federico Gutierrez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La selección de Uruguay vivió este sábado una situación tan inesperada como insólita en la previa de su viaje hacia Estados Unidos. Un error en la documentación gestionada por la FIFA impidió que el avión charter que debía trasladar a la delegación celeste despegara desde Cancún, provocando una demora que obligó a reorganizar toda la logística prevista para las próximas horas.

Según informó Tenfield, la aeronave ya se encontraba en la pista y lista para partir cuando las autoridades aeroportuarias notificaron que el vuelo no contaba con la autorización necesaria para ingresar al territorio estadounidense. El inconveniente no estuvo vinculado a la documentación de los futbolistas ni del cuerpo técnico, sino a un trámite que debía haber sido realizado por la FIFA ante las autoridades de Estados Unidos.

El error de la FIFA

"Las autoridades de la FIFA omitieron cumplir el formal requisito de solicitar en tiempo y forma la autorización de viaje, como lo indica la ley de Estados Unidos", señaló Tenfield al informar sobre la situación.

Como consecuencia de esta omisión administrativa, el plantel dirigido por Marcelo Bielsa debió permanecer en el Complejo Mayakoba, en Cancún, a la espera de una solución. Mientras tanto, funcionarios del organismo rector del fútbol mundial iniciaron gestiones urgentes para regularizar la situación y obtener el permiso correspondiente.

De acuerdo con la información divulgada, el trámite podría demandar varias horas, motivo por el cual fue necesario contratar una nueva aeronave para trasladar a la delegación. Se espera que el plantel arribe a Miami durante la noche, una vez completados todos los requisitos exigidos por las autoridades estadounidenses.

La demora obligó además a modificar la agenda oficial de la selección. Quedó suspendida la conferencia de prensa que iban a brindar Bielsa y el capitán José María Giménez en el Hard Rock Stadium, actividad que formaba parte del cronograma previo a la competencia.

El episodio genera sorpresa debido a que se trata de un traslado internacional organizado en el marco de una competición de primer nivel, donde habitualmente los aspectos logísticos y administrativos son coordinados con meses de antelación. Sin embargo, una gestión pendiente fue suficiente para paralizar el viaje de toda la delegación uruguaya cuando el embarque ya estaba prácticamente concluido.

Confianza en Uruguay

Más allá del contratiempo, desde el entorno de la selección existe confianza en que la situación quedará resuelta en las próximas horas y no afectará la preparación deportiva del equipo. No obstante, el incidente deja en evidencia cómo un error burocrático puede alterar significativamente la planificación de una delegación de élite y obligar a reprogramar actividades oficiales en cuestión de minutos

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