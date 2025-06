Apretar el acelerador

Sentido común, el menos común de los sentidos

Ahora, también hay que tomar medidas legales inmediatas para no tener toda esa riqueza pudriéndose sin beneficiar más que a los delincuentes. Los vehículos que no sean reclamados en cierto lapso deberían ser entregados a maestras y maestros de todo el país, priorizando a quienes viven lejos de su escuela, sobre todo en áreas rurales. Una parte puede usarse para patrullaje policial. Otra muy buena idea sería, por medio del Mides, beneficiar a madres solteras con dificultades económicas que no tengan moto y la necesiten para ir a trabajar. Un porcentaje podría ser destinado a estudiantes de zonas rurales con carencias económicas.