La oficina de la ANII

La iniciativa para que la ANII tuviese una oficina en Jerusalén no partió del ecosistema científico uruguayo ni del directorio de la ANII, partió del propio Lacalle Pou como parte de su política exterior y lo estableció como un compromiso personal cuando recibió el premio Jerusalén de manos de la organización sionista del Uruguay. Lo anunció en su discurso de aceptación del premio mirando y mencionado al embajador de Israel desde el púlpito y lo hizo inmediatamente a continuación de comunicar de que Uruguay no participaría más en la conferencia contra el racismo de la ONU, conocida como conferencia de Durban, donde, por cierto, el Estado de Israel no es bienvenido por decisión abrumadora de la comunidad internacional que encuentra en su política de exterminio de los palestinos una manifestación de supremacismo incompatible con los valores de no discriminación promovidos por la conferencia de Durban. Aquella decisión fue muy cuestionada por el Frente Amplio, y por las organizaciones que tratan los temas de discriminación, especialmente, por la comunidad afrodescendiente uruguaya, pero fue muy aplaudida en el acto de la organización sionista donde Lacalle Pou disertaba. Cabe asumir, entonces, que retirarse de la Conferencia de Durban no le pareció a Lacalle Pou una medida complicada de tomar, porque lo hizo de un plumazo sin detenerse a pensar en las implicancia de abandonar la conferencia de la Onu contra el racismo. Un cuidado muy superior, al cuidado que quiere tener el gobierno de Orsi por el mensaje que podría transmitir el cierre o la no apertura de la oficina de ANII en Jerusalén, que todavía no tiene ningún proyecto ni nada que la justifique.