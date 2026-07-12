Yamandú y el yogurt vencido

No estamos hablando de que Yamandú hubiera llamado a un diario para frenar una noticia que lo perjudicaba.

No estamos hablando de que Yamandú hubiera recomendado una estafa llamada Conexión Ganadera.

No estamos hablando de que Yamandú hubiera entregado el puerto por sesenta años.

No estamos hablando de que Yamandú hubiera recibido un regalo de 450 kilos enviado por un gobierno tiránico.

No estamos hablando de que Yamandú hubiera firmado un decreto para beneficiar a una tabacalera que aportó dinero para su campaña.

No estamos hablando de que Yamandú hubiera vendido un terreno fiscal a un empresario amigo con un descuento de 630.000 dólares.

No estamos hablando de que Yamandú hubiera realizado compras directas del Estado para beneficiar a empresarios amigos.

No estamos hablando de que Yamandú hubiera tenido algo que ver con Cardama, Vertical Skies o Alejandro Astesiano, condenado por la Justicia.

No estamos hablando de que Yamandú hubiera defendido o tuviera en sus filas a personas como Pablo Caram o Valentina Dos Santos, también condenadas por la Justicia.

No estamos hablando de esas cosas porque ninguna de esas cosas fueron hechas por Yamandú, sino por quienes lo intentan acribillar desde la derecha.

De lo que estamos hablando es que se descubrió un yogurt vencido en su heladera o, lo que es lo mismo: se le descubrió una deuda del Impuesto de Primaria por 5.609 pesos y un atraso en su declaración a catastro por reformas en una vivienda, aun cuando la obra sí fue declarada ante el BPS y se abonaron los tributos correspondientes.

Es indiscutible que el presidente cometió una torpeza, un descuido humanamente comprensible pero políticamente lamentable. Si me permiten el mexicanismo: una pendejada. Son errores que no nos podemos permitir; sobre todo cuando tenemos claro que a la derecha se le perdona cualquier cosa y a la izquierda nada.

Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa

Lo bajo del monto hace ridículo pensar que el presidente hubiera querido quedarse con él, más sabiendo (como exintendente) que una churrasquera o piscina o ampliación de vivienda es fácilmente detectable por las imágenes satelitales o drones que se usan para control oficial.

Es de recibo que un gobernante debe dar el ejemplo y que este olvido, descuido, desprolijidad (llámenle como quieran) de Yamandú Orsi es más grave que la de cualquier ciudadano. Hasta ahí se las llevó.

Ahora… que quienes más airados se muestren sean Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos, Álvaro Delgado y Sebastián Da Silva es un atentado contra nuestra inteligencia. Es tan obvio como burdo que con sus flechas envenenadas solo buscan imponer la idea de que los frenteamplistas son iguales a blancos, colorados o cabildantes.

Repasemos.

Andrés Ojeda. Aun cuando el artículo 124 de la Constitución dispone que los legisladores no pueden "tramitar o dirigir asuntos de terceros" ante organismos públicos, durante una audiencia realizada a fines de noviembre de 2025 la fiscal Sylvia Lovesio sostuvo que Ojeda, siendo senador, actuó como abogado de un particular ante la Fiscalía. Ya sea por su condición de legislador como por la de abogado, el líder del Partido Colorado no podía desconocer esta incompatibilidad.

Guido Manini Ríos. Se amparó en sus fueros cuando era senador para evitar responder ante el fiscal Rodrigo Morosoli por haber omitido denunciar los delitos confesados por el criminal y compañero de armas, José Gavazzo. Su esposa, Irene Moreira, tuvo que abandonar el Ministerio de Vivienda tras el escándalo de una adjudicación irregular a una militante de Cabildo Abierto.

Álvaro Delgado. Era arrendatario de una fracción de 339 hectáreas de la colonia Horacio Ros de Oger, en el departamento de Paysandú, adjudicada por el INC. En 2018, el directorio del instituto resolvió rescindir su contrato por considerar que incumplía varios requisitos establecidos en la Ley de Colonización. Entre otras, no residir en el predio adjudicado, no explotarlo directamente como exige la ley y poseer y explotar una superficie de tierras superior a la permitida para mantener la condición de colono.

Sebastián Da Silva. Malevo de cuarta. Violento. Se jacta de violar las normas de tránsito y volar en la carretera. Amparado en sus fueros de senador descalifica, insulta, calumnia, difama e injuria impunemente. Promovió la millonaria estafa de Conexión Ganadera; la mayor que se haya cometido en Uruguay.

Lo que lograron opacar con el hallazgo del yogurt

La pobreza infantil descendió un 10 % desde que asumió este gobierno: de 32 % a 29 %. El objetivo es abatirla en un 25 % al final del período. Puede que no sea el ritmo o el porcentaje que yo quisiera; pero no es poca cosa.

El desempleo bajó de 8,2 % a 7,5 % en 2025 y se crearon más de 26.000 puestos de trabajo.

El ingreso de los hogares creció 2,7 % real (INE): el nivel más alto del que hay registro. Tampoco es el porcentaje que yo quisiera; pero no es poca cosa.

El salario real subió 2,3 % solo en 2025 y las jubilaciones tuvieron un 2,32 % de aumento real, o sea, por encima de la inflación. ¿Insuficiente? Por supuesto; pero no hay que desmerecerlo.

Pese a la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz, y la lógica predicción de que el petróleo y sus derivados se irán a las nubes, el Gobierno ha bajado el precio de los combustibles, sobre todo del supergás.

Según el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Gobierno, la reducción del 50 % de los créditos destinados a misiones oficiales y gastos de protocolo generará un ahorro de más de 80 millones de pesos por año y más de 250 millones en tres. Ese ahorro no se destinará a un único fin, sino que forma parte de una reasignación de recursos para financiar las prioridades definidas por el Poder Ejecutivo. En conjunto con otros ahorros (supresión de vacantes, reducción de gastos de funcionamiento y recortes al presupuesto del Instituto Nacional de Colonización), esos recursos se orientarán principalmente a la reducción de la pobreza infantil, seguridad pública, educación (ANEP, becas de la Universidad de la República y la UTEC) y atención a personas en situación que viven en calle.

El ahorro por misiones oficiales y protocolo es sólo una parte del paquete de reasignaciones. Para 2027, el Gobierno estima reasignar 1.840 millones de pesos (unos U$S 46 millones) provenientes de: supresión de vacantes; reducción de gastos de funcionamiento; reducción de misiones oficiales y protocolo y disminución del presupuesto destinado a compra de tierras por el Instituto Nacional de Colonización.

Los que somos de izquierda aspiramos a más; pero reconocemos un avance. Lamentablemente, todo esto y más ha quedado sepultado por un notición tremendo: el presidente se durmió en el cumplimiento de obligaciones básicas.

Le están dando con todo; pero no vale quejarse. Si dejamos la pelota en los pies de los adversarios y picando en nuestra área, no esperemos que nos perdonen el remate.

Más chica la deuda, más grande la bronca.

Era de esperar que luego de lo de Cecilia Cairo todos corriéramos al kiosco de la esquina para asegurarnos de que no debiéramos un caramelo; pero no…

¿Cuándo aprenderemos?