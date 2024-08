El café de los beduinos

El beduino un ser buscador, explorador y con raíces más en la cultura que en el territorio ubica un lugar en donde permanecer un tiempo que no sabe o no quiere dimensionar. Son lugares de pastoreo y caza, sin alambrados ni propietarios excluyentes. El beduino se acerca a una roca que le sirva de protección y allí mismo se instala. Entre las rutinas hay una muy particular: hacer y calentar café.