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Sociedad Uruguay | depresión atmosférica | MetSul

Pronóstico

Uruguay bajo influencia de depresión atmosférica: MetSul advierte por giro térmico inminente

El ingreso de una masa de aire subpolar provocará un descenso sostenido de las temperaturas hacia el fin de semana, con mínimas que podrían perforar los 10°C en el interior.

Uruguay entra en fase de frío

Uruguay entra en fase de frío

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Tras un fin de semana marcado por la influencia de una depresión atmosférica y vientos persistentes, el territorio uruguayo atraviesa este lunes 20 de abril una fase de transición caracterizada por nubosidad variable e inestabilidad moderada. Los principales modelos meteorológicos coinciden en un patrón de "giro térmico" que consolidará las condiciones otoñales en los próximos días.

Reporte por fuentes oficiales y modelos de referencia

1. INUMET (Instituto Uruguayo de Meteorología)

El organismo oficial prevé para hoy una jornada con cielo mayormente nuboso y cubierto en gran parte del país.

  • Temperaturas: En el área metropolitana y sur, las máximas rondarán los 23°C, mientras que las mínimas se situarán en el entorno de los 18°C.

  • Precipitaciones: Existe una probabilidad media de precipitaciones aisladas y neblinas durante la tarde y noche, principalmente en la zona costera.

  • Vientos: Se esperan rachas del sector Este con intensidades de entre 20 y 40 km/h, pudiendo alcanzar los 50 km/h en zonas marítimas.

2. MetSul Meteorología (Brasil)

El observatorio regional advierte sobre el ingreso progresivo de una masa de aire más frío hacia mediados de la semana. Según MetSul, la inestabilidad actual es remanente del reciente sistema de baja presión, lo que mantendrá niveles de humedad elevados y un descenso térmico sostenido que se hará más evidente a partir del miércoles, con máximas que difícilmente superen los 20°C.

3. Windguru (Modelos GFS/WRF)

Los modelos numéricos de Windguru para las costas de Montevideo y Rocha indican:

  • Vientos: Predominancia del Este/Sureste con rachas más intensas durante el atardecer de hoy.

  • Oleaje: Se mantiene un estado de mar picado en la zona este debido a la persistencia de los vientos del cuadrante sur-este, recomendando precaución para la navegación artesanal y deportiva.

Perspectivas para la semana

Se proyecta que la inestabilidad se acentúe entre el martes 21 y el miércoles 22, con un aumento en la probabilidad de tormentas puntualmente fuertes y lluvias más generalizadas. El sistema de alta presión que comenzará a cubrir el territorio hacia el fin de semana traerá cielos más claros, pero con un marcado descenso de las temperaturas mínimas, que podrían caer hasta los 12°C

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