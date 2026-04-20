Uruguay bajo influencia de depresión atmosférica: MetSul advierte por giro térmico inminente

Temperaturas: En el área metropolitana y sur, las máximas rondarán los 23°C , mientras que las mínimas se situarán en el entorno de los 18°C .

Precipitaciones: Existe una probabilidad media de precipitaciones aisladas y neblinas durante la tarde y noche, principalmente en la zona costera.

Vientos: Se esperan rachas del sector Este con intensidades de entre 20 y 40 km/h, pudiendo alcanzar los 50 km/h en zonas marítimas.

2. MetSul Meteorología (Brasil)

El observatorio regional advierte sobre el ingreso progresivo de una masa de aire más frío hacia mediados de la semana. Según MetSul, la inestabilidad actual es remanente del reciente sistema de baja presión, lo que mantendrá niveles de humedad elevados y un descenso térmico sostenido que se hará más evidente a partir del miércoles, con máximas que difícilmente superen los 20°C.