Tras un fin de semana marcado por la influencia de una depresión atmosférica y vientos persistentes, el territorio uruguayo atraviesa este lunes 20 de abril una fase de transición caracterizada por nubosidad variable e inestabilidad moderada. Los principales modelos meteorológicos coinciden en un patrón de "giro térmico" que consolidará las condiciones otoñales en los próximos días.
Pronóstico
Uruguay bajo influencia de depresión atmosférica: MetSul advierte por giro térmico inminente
El ingreso de una masa de aire subpolar provocará un descenso sostenido de las temperaturas hacia el fin de semana, con mínimas que podrían perforar los 10°C en el interior.