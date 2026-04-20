Presentaron el Plan Nacional de Cuidados; habrá experiencia piloto en Canelones

Indicó que el tema de las personas en situación de calle “nos desvela todos los días del años”, por lo que en el invierno se estará implementando la alerta roja.

Civila destacó que, si bien no se puede olvidar que Uruguay ha logrado conquistas importantes en materia de cuidados, a partir de la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), existen desafíos en términos de recursos y sostenibilidad del sistema. “Una nueva organización social del cuidado es un desafío estructural del país”, señaló.

Cuidados como cultura

Por su parte, la directora de la Secretaría Nacional de Cuidados, Susana Muñiz, fue enfática al señalar que es hora de la expansión del SNIC, así como de avanzar hacia la universalización de los cuidados y su consolidación a lo largo de toda la trayectoria de vida.

La directora de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, Valentina Perrotta, señaló que el plan define a los cuidados como un trabajo cotidiano de atención y asistencia hacia otras personas para garantizar sus necesidades básicas, su autonomía y su derecho al bienestar.

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Respecto a la universalización, el plan establece algunas innovaciones, como la creación de figuras como cuidadores comunitarios y gestores de cuidados, para brindar respuestas a personas que viven en sus hogares y requieren apoyos. Se implementará un plan piloto en el departamento de Canelones.

También se define avanzar hacia una postulación única al SNIC —hoy en día la postulación es por servicios—, basada en la valoración integral de las necesidades de cuidado de cada persona y hogar.

Trabajo de calidad

En cuanto a la promoción del trabajo y la formación de calidad, se busca garantizar condiciones laborales dignas, incorporar al sector a la negociación colectiva, expandir las formas asociativas de prestación y fomentar la profesionalización.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo que “el cuidado es trabajo y como tal debe estar protegido y valorado”. Además, informó que a través de los Consejos de Salarios se ha promovido la inclusión de cláusulas vinculadas a cuidados.

En ese sentido, subrayó que, culminada la 11.ª ronda, el 51% de las mesas cerradas por acuerdo incluyeron referencias a cuidados, corresponsabilidad y conciliación.

Por su parte, la titular del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, manifestó que en 2025 el organismo erogó unos 670 millones de dólares para más de 300.000 beneficiarios, destinados a asegurar autonomía, y un ingreso mínimo a través de subsidios de asistencia a la vejez y pensiones no contributivas.