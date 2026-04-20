Pit-Cnt fustigó decisión de partidos de no participar del Congreso de la Educación

El Pit-Cnt se pronunció ante la decisión de los partidos de la denominada Coalición Republicana de marginarse del Congreso Nacional de la Educación. Para la central, se trata de una iniciativa basada en "una concepción elitista y excluyente de la democracia".
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"Como es de público conocimiento, un conjunto de partidos políticos rechazó la invitación a participar de la preparación del nuevo Congreso Nacional de Educación", señala la central sindical. Y agrega que esta decisión se sostiene "en un marco de valoraciones que resultan altamente preocupantes, que expresan una concepción profundamente elitista e intolerante".
Para el Pit-Cnt, el rechazo a participar expresado por los partidos Nacional, Colorado e Independiente proviene "desde una concepción elitista y excluyente de la democracia". Una concepción, agrega, que "desvaloriza la participación democrática de las personas, incluso cuando esta participación está definida en la propia legislación vigente, como es el caso del Congreso Nacional de Educación".
"Una barbaridad"
Sostiene, seguidamente, que "resultan conceptualmente insostenibles las afirmaciones respecto a que el Congreso de Educación sustituye o anula las atribuciones que constitucionalmente tiene el parlamento nacional con relación al proceso legislativo" Decir eso es sencillamente una barbaridad".
"La demonización ideológica de organizaciones sociales u otros actores invitados a participar del Congreso Nacional de Educación transmite una negación de la pluralidad de ideas que existe en la sociedad, típica de los regímenes autoritarios", sentencia a continuación el Pit-Cnt al señalar los argumentos de los partidos.
Compromiso por la educación
En ese sentido, entiende que la definición de no participar del Congreso "denota un posicionamiento político ideológico de tres de los partidos que formaron parte del gobierno anterior", que "parece transmitir una rotunda falta de autocrítica a la incapacidad notoria que tuvieron para resolver los problemas del sistema educativo cuando tuvieron la oportunidad".
"El movimiento sindical y los sindicatos de la educación en particular participarán en el Congreso Nacional de Educación como parte del compromiso histórico con la educación como derecho humano y como valor público esencial para la vida en democracia", culmina la central sindical.