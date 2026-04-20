Amenazas en liceos ya generaron medidas judiciales para dos adolescentes, dijo Caggiani.

El jerarca alertó que lo que puede comenzar como una “broma” en redes sociales está derivando en consecuencias penales. “Ya sobre finales de la semana pasada tenemos por lo menos dos gurises que tienen medidas socioeducativas dispuestas por la justicia”.

Abordaje con familias y Policía comunitaria

Caggiani insistió en la necesidad de abordar el tema en los centros de estudio, desde una perspectiva educativa y preventiva, con participación de las familias y la Policía Comunitaria, ya que "no es una travesura, sino que termina siendo un delito”. y añadió: “No está bueno que por seguir una cuestión de una red social tengamos gurises de catorce, quince años con medidas educativas”.

Consultado sobre el posible vínculo con la búsqueda de visibilidad en redes sociales, el presidente de la ANEP consideró que es un aspecto a trabajar por los adultos. “Es parte de lo que creo que tenemos que trabajar los adultos, porque además efectivamente esto afecta la vida de miles de familias”, afirmó.