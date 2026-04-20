El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, advirtió sobre la gravedad de las reiteradas amenazas de tiroteos en centros educativos y sostuvo que se trata de un fenómeno que ya derivó en medidas judiciales para algunos adolescentes.
"No es travesura, es delito"
Amenazas en liceos ya generaron medidas judiciales para dos adolescentes, dijo Caggiani
“No está bueno que por seguir una cuestión de una red social tengamos gurises de catorce o quince años con medidas educativas”, dijo el presidente de ANEP.