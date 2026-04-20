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Sociedad medidas | amenazas |

"No es travesura, es delito"

Amenazas en liceos ya generaron medidas judiciales para dos adolescentes, dijo Caggiani

“No está bueno que por seguir una cuestión de una red social tengamos gurises de catorce o quince años con medidas educativas”, dijo el presidente de ANEP.

Amenazas en liceos ya generaron medidas judiciales para dos adolescentes, dijo Caggiani.

Amenazas en liceos ya generaron medidas judiciales para dos adolescentes, dijo Caggiani.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Entrevistado en el programa "Éramos tan progres", de Caras y Caretas TV, Caggiani señaló que los episodios superan los 30 casos y abarcan tanto liceos como UTU en distintos puntos del país. Según explicó, este fenómeno que está circulando en redes sociales "viene de Argentina" y "está basada en un episodio real que se dio en una provincia”.

Ante cada amenaza, indicó, el protocolo implica la denuncia inmediata y la intervención policial, con presencia en los centros y flexibilidad en la asistencia. “Si hay alguna familia que no quiera mandar al chiquilín, esa inasistencia no se computa, pero la idea es que los centros estén abiertos y funcionando”, afirmó.

El jerarca alertó que lo que puede comenzar como una “broma” en redes sociales está derivando en consecuencias penales. “Ya sobre finales de la semana pasada tenemos por lo menos dos gurises que tienen medidas socioeducativas dispuestas por la justicia”.

Abordaje con familias y Policía comunitaria

Caggiani insistió en la necesidad de abordar el tema en los centros de estudio, desde una perspectiva educativa y preventiva, con participación de las familias y la Policía Comunitaria, ya que "no es una travesura, sino que termina siendo un delito”. y añadió: “No está bueno que por seguir una cuestión de una red social tengamos gurises de catorce, quince años con medidas educativas”.

Consultado sobre el posible vínculo con la búsqueda de visibilidad en redes sociales, el presidente de la ANEP consideró que es un aspecto a trabajar por los adultos. “Es parte de lo que creo que tenemos que trabajar los adultos, porque además efectivamente esto afecta la vida de miles de familias”, afirmó.

Embed - #29 - ETP - | Con Federico Gyurkovits, Valentina Alvariza y Diego Lois

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