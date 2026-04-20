Delegaciones de Cuba y EEUU se reunieron en la isla

Este lunes que se dio una reunión entre representantes del gobierno de Estados Unidos (EEUU) y de Cuba, reportó el diario oficial Granma. Del encuentro participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y del ministerio de Relaciones Exteriores cubano, comunicó el subdirector general a cargo de EEUU en la Cancillería cubana, Alejandro García del Toro.
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"La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación. Este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana", afirmó.
García del Toro lo calificó como "un chantaje a escala global contra Estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba, en virtud de las normas que guían el libre comercio".
El funcionario aclaró que "ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios". Pese a la tensión vivida en los últimos meses, aseguró que "el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional".
Las hostilidades EEUU hacia Cuba
El 29 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una "emergencia nacional" ante la supuesta "amenaza inusual y extraordinaria" que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.
EEUU acusa al Gobierno cubano de alinearse con "numerosos países hostiles", de acoger a "grupos terroristas transnacionales" y de permitir el despliegue en la isla de "sofisticadas capacidades militares y de inteligencia" de Rusia y China.
Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.
Desde La Habana, rechazaron esas alegaciones y advirtieron que defenderán su integridad territorial sin son atacados. El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel respondió que "esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales".
Mientras tanto, EEUU mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas.
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