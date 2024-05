Los escépticos

Observemos tan solo un dato: las encuestas están diciendo que la inseguridad es uno de los temas que más preocupan a los uruguayos. Los Gobiernos del Frente Amplio realizaron diversas tareas, este Gobierno ha cambiado de dinámica y la seguridad no ha mejorado. La crisis de convivencia, enancada en el narcotráfico y sus múltiples derivaciones, siguen sin remedio. Nadie tiene la solución y la lógica necrológica de contabilizar homicidios no lleva a ninguna parte. O mejor dicho: se saca la conclusión de que no hay magia y que quien diga, suelto de cuerpo, que tiene la solución, fácilmente cae en la demagogia más ridícula. (¿Estoy hablando del diputado Gustavo Zubía?).