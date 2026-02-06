Luego de que se realizara el desfile inaugural del Carnaval por la calle principal de San Carlos, el próximo lunes 9 de febrero estará comenzando el Concurso departamental de murgas en esa ciudad. Para esta edición participarán 11 agrupaciones, siendo un numero histórico para el evento.
Comienza el Concurso departamental de murgas en San Carlos
El evento tendrá lugar en el Teatro Cayetano Silva de San Carlos ubicado en la Rambla Gral. Artigas y calle Treinta y Tres, comenzado el lunes 9 de febrero.