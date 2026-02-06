Hacete socio para acceder a este contenido

San Carlos |

fiesta carolina

Comienza el Concurso departamental de murgas en San Carlos

El evento tendrá lugar en el Teatro Cayetano Silva de San Carlos ubicado en la Rambla Gral. Artigas y calle Treinta y Tres, comenzado el lunes 9 de febrero.

Comienza el Carnaval de San Carlos.

 Foto: Intendencia de Maldonado
Luego de que se realizara el desfile inaugural del Carnaval por la calle principal de San Carlos, el próximo lunes 9 de febrero estará comenzando el Concurso departamental de murgas en esa ciudad. Para esta edición participarán 11 agrupaciones, siendo un numero histórico para el evento.

El concurso comenzará este lunes 9 de febrero y se extenderá hasta el 14 de ese mismo mes, y tendrá lugar en el Teatro Cayetano Silva ubicado en la Rambla Gral. Artigas y calle Treinta y Tres. Según informó la Intendencia de Maldonado, la entrada es completamente gratuita.

En diálogo con el medio carolina Cadena del Mar (106.5 FM), el integrante de la Comisión de Carnaval de San Carlos, Sebastián Ramos, contó que se realizó una inversión de $2.000.000 destinados a premios, lo que se complementará con una fuerte apuesta al sonido, iluminación y seguridad.

“Se ha generado un perímetro cerrado, mejores plazas de comida y una iluminación del parque que garantiza un servicio de calidad para los 45.000 espectadores que promediamos en las 14 noches”, señaló Ramos.

Las fechas del Concurso de murgas en San Carlos

A continuación repasamos las fechas de las diferentes etapas:

Ronda 1

Lunes 9

  • 21.00: Flor de barullo
  • 22.15: La candombera
  • 23.30: Doña Liberata
  • 00.45: La vecina de Magoya

Martes 10

  • 21.00: Alquimera
  • 22.15: La encandilada
  • 23.30 horas: Nueva barriada
  • 00.45 horas: Los fantasmas se divierten

Miércoles 11

  • 20.30: Compañía El Garaje
  • 21.45: La combinada
  • 23.00: Se va la combi
  • 00.15: Vieja diabla

Ronda 2

Jueves 12

  • 21.00: La encandilada
  • 22.15: La candombera
  • 23.30: Flor de barullo
  • 00.45: Los fantasmas se divierten

Viernes 13

  • 21.00: Nueva barriada
  • 22.15: Alquimera
  • 23.30: La combinada
  • 00.45: Vieja diabla

Sábado 14

  • 21.00: Doña Liberata
  • 22.15: Se va la combi
  • 23.30: La vecina de Magoya
  • 00.30: Conjunto de Montevideo

