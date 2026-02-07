El alivio llegó para quedarse: pronóstico de tres días con temperaturas ideales en todo el país.

Perspectivas para el lunes 9 de febrero

Para el inicio de la semana laboral, MetSul advierte un incremento en la nubosidad debido a la presencia de una masa de aire más cálida y húmeda. Aunque el tiempo se mantendrá templado a cálido, las temperaturas continuarán su ascenso, con mínimas de 16°C y máximas que se situarán en los 30°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, limitándose a periodos de nubosidad variable. Los vientos rotarán levemente al Noreste, manteniendo ráfagas de hasta 40 km/h, según los modelos de previsión de viento.

Perspectivas para el martes 10 de febrero

Hacia el martes, se consolidará el ambiente caluroso en gran parte del país. Los pronósticos oficiales señalan una jornada algo nubosa con temperaturas que podrían escalar hasta los 32°C o 34°C en zonas del interior y norte uruguayo. Si bien la estabilidad predomina, MetSul monitorea posibles episodios de inestabilidad aislada hacia el final del día en la zona fronteriza con Brasil, debido al choque de masas de aire. Por su parte, los datos de Windguru sugieren una disminución en la intensidad del viento, lo que favorecerá una mayor percepción del calor durante las horas de máxima insolación.