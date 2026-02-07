Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad pronóstico | temperaturas |

aflojando

El alivio llegó para quedarse: pronóstico de tres días con temperaturas ideales en todo el país.

El pronóstico señala que las temperaturas se mantendrán por debajo de los niveles alcanzados en las últimas semanas.

Pronostico del tiempo

Tras el ingreso de una masa de aire de origen polar que ha brindado un "alivio inmenso" frente a las recientes temperaturas extremas, las perspectivas para los próximos tres días en el territorio nacional indican condiciones de estabilidad predominante, con un ascenso gradual de la temperatura y vientos persistentes del sector este.

A continuación, se detalla la evolución atmosférica según los reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio brasileño MetSul y los modelos dinámicos de Windguru.

Perspectivas para el domingo 8 de febrero

La jornada dominical se presentará con cielos mayormente claros y algo nubosos en todo el país. De acuerdo con los registros de Inumet, se espera una mañana fresca con mínimas que rondarán los 13°C, mientras que las máximas alcanzarán los 28°C en el sur, pudiendo ser superiores en el litoral norte. Windguru destaca la persistencia de vientos del sector Este y Noreste, con intensidades de entre 20 y 40 km/h y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h en zonas costeras, manteniendo la sensación térmica moderada durante la tarde.

Perspectivas para el lunes 9 de febrero

Para el inicio de la semana laboral, MetSul advierte un incremento en la nubosidad debido a la presencia de una masa de aire más cálida y húmeda. Aunque el tiempo se mantendrá templado a cálido, las temperaturas continuarán su ascenso, con mínimas de 16°C y máximas que se situarán en los 30°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, limitándose a periodos de nubosidad variable. Los vientos rotarán levemente al Noreste, manteniendo ráfagas de hasta 40 km/h, según los modelos de previsión de viento.

Perspectivas para el martes 10 de febrero

Hacia el martes, se consolidará el ambiente caluroso en gran parte del país. Los pronósticos oficiales señalan una jornada algo nubosa con temperaturas que podrían escalar hasta los 32°C o 34°C en zonas del interior y norte uruguayo. Si bien la estabilidad predomina, MetSul monitorea posibles episodios de inestabilidad aislada hacia el final del día en la zona fronteriza con Brasil, debido al choque de masas de aire. Por su parte, los datos de Windguru sugieren una disminución en la intensidad del viento, lo que favorecerá una mayor percepción del calor durante las horas de máxima insolación.

