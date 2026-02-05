Orsi se emocionó en Pekín con una canción interpretada por una estudiante china

La recorrida se dio un día después del punto más alto de la visita oficial: la cumbre bilateral con el presidente Xi Jinping. En la universidad —una institución para la formación de diplomáticos y funcionarios chinos— Orsi mantuvo encuentros con autoridades y estudiantes, y conoció de primera mano el funcionamiento del centro, que imparte 101 carreras de lenguas extranjeras. De allí egresó el 18 % de los diplomáticos chinos y el 20 % del personal del Ministerio de Comercio.