Orsi se emocionó en Pekín con una canción interpretada por una estudiante china

En el marco de la gira oficial de la delegación uruguaya por China, encabezada por el presidente Yamandú Orsi, el mandatario visitó este miércoles la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, donde protagonizó un momento singular que trascendió lo protocolar.
La recorrida se dio un día después del punto más alto de la visita oficial: la cumbre bilateral con el presidente Xi Jinping. En la universidad —una institución para la formación de diplomáticos y funcionarios chinos— Orsi mantuvo encuentros con autoridades y estudiantes, y conoció de primera mano el funcionamiento del centro, que imparte 101 carreras de lenguas extranjeras. De allí egresó el 18 % de los diplomáticos chinos y el 20 % del personal del Ministerio de Comercio.
Una canción de Ana Prada
Como parte de la visita, el presidente fue invitado a colocar tierra en el árbol plantado en 2013 por el entonces mandatario José Mujica, gesto simbólico que reafirma la amistad entre ambos países. Sin embargo, el momento más comentado llegó durante una actividad cultural organizada por la institución.
Ante un auditorio colmado, una estudiante china interpretó en un español impecable la canción “Tu vestido”, del disco Soy pecadora (2009) de la cantautora uruguaya Ana Prada. La interpretación conmovió visiblemente a Orsi, quien luego dialogó con la joven para agradecerle su presentación.
El intercambio tuvo un cierre inesperado: el presidente realizó una videollamada con Ana Prada para que pudiera saludar personalmente a la estudiante. “Me encanta esta canción, también oí la que se llama ‘Soy pecadora’”, le comentó la alumna. “Yo me emocioné hasta las lágrimas. Además la cantó hermoso”, respondió la artista, en un diálogo que selló un momento de cercanía cultural entre Uruguay y China.