"se decía que iba a explotar y no terminó sucediendo"

Registran baja de 10% en las ventas de combustible en Punta del Este

El estacionero Diego Varela subrayó que el nivel de actividad en Punta del Este no alcanzó las expectativas que se habían generado previo a la temporada.

 Gastón Britos / FocoUy
Las estaciones de servicio de Punta del Este registraron una disminución aproximada del 10% en sus ventas de combustible durante la presente temporada estival en comparación con el mismo período del año anterior. La cifra fue confirmada por el abogado y empresario del sector, Guillermo Varela, en declaraciones al medio fernandino FM Gente.

Según el análisis de los operadores locales, el volumen de actividad se situó por debajo de las proyecciones iniciales; al respecto, Varela señaló que las expectativas previas no se cumplieron plenamente, indicando que “se decía que iba a explotar y no terminó sucediendo”, fenómeno que, según su visión, afectó también a otros rubros comerciales.

Factores de la retracción y comportamiento del mercado

La reducción en el despacho de combustibles se atribuye a una combinación de factores estructurales y coyunturales. Por un lado, se observa una modificación en los hábitos de los usuarios, quienes, en palabras del empresario, “se mueven de otra manera y andan menos”, sumado a la creciente presencia de vehículos eléctricos y otras alternativas de transporte que impactan en la demanda de las estaciones tradicionales.

Asimismo, la baja en las ventas afectó de manera desigual según la ubicación geográfica: mientras que las estaciones de la Península —vinculadas directamente al flujo turístico— sintieron el impacto de forma más marcada, los puntos de venta alejados del centro turístico mantuvieron una actividad más estable o similar al año anterior.

Transformación del modelo de negocio y empleo

Ante la evolución del mercado, los estacioneros plantean una transición hacia un modelo de “puntos de servicio” que no dependa exclusivamente de los hidrocarburos. Entre las opciones analizadas se encuentran la instalación de cargadores eléctricos, la venta de hidrógeno y la posible implementación de sistemas de autodespacho. Sobre este último punto, Varela consideró la viabilidad de un sistema mixto que permita el autoservicio en horarios específicos o con esquemas de precios diferenciados según el tipo de atención recibida.

Finalmente, se subrayó la relevancia social del rubro, que emplea a una cifra estimada de entre 8.000 y 10.000 trabajadores a nivel nacional. Pese a los datos de ventas, se destacó una tendencia de adelantamiento en la afluencia turística en Maldonado, con un movimiento consolidado desde fines de noviembre, aunque este flujo no se tradujo en un incremento proporcional en el consumo de combustibles.

