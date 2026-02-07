"Herrerismo nunca más", proclamó María Julia Muñoz y pidió un debate sobre la comunicación en el FA

¿Cómo ve al gobierno?

El gobierno ha venido trabajando muy bien, con las dificultades económicas que le dejó el gobierno de Lacalle Pou, que fueron muchas y muchas de ellas inadvertidas para los compañeros que asumían los nuevos cargos. Pese a ello, y con pocos recursos, se ha logrado manejar muy bien la situación para respaldar a los sectores populares, los jubilados y los trabajadores.

¿Qué le hace falta a la gestión de Yamandú Orsi?

Como siempre decimos en el FA , nos falta una mejor comunicación a la población, un problema que tenemos siempre y que la derecha, en cambio, sabe explotar muy bien. Ellos comunican permanentemente y hasta hacen bandera de situaciones engañosas. Un ejemplo de ello fue la reciente conferencia de Heber sobre el tema del Puerto, que confunde a la gente que no sigue los temas y que después toma el mensaje como verdadero aunque no lo sea.

Después que ellos largaron su mensaje para confundir a la gente, muy pocos escucharon, por ejemplo, lo que dijo Mario Bergara que dejó en claro perfectamente cuáles son las objeciones que el TCA le puso a la concesión del puerto de Montevideo. Los que seguimos los temas podemos tener el mensaje completo pero para la gran masa la derecha logró imponer su relato.

Hace falta un debate en el Frente Amplio

¿Por qué pasan estas cosas?

Hace falta un debate más intenso dentro del Frente Amplio sobre la forma en que se comunica y también una unidad política más fuerte.

Es cierto que también hace falta una capacidad económica que el FA no tiene. En cambio la derecha tanto nacional como internacional, recibe apoyo de los grandes capitales, mientras el FA sólo cuenta con el apoyo de los frenteamplistas.

¿Por qué cree que desde la oposición se reitera el mensaje de que el presidente no toma decisiones?

Cada vez que la izquierda está en el gobierno, la derecha utiliza repetidamente el mensaje que la persona que está en el gobierno no toma decisiones. Cada vez que hay algo que no les gusta, tanto la derecha como algunos sectores de la izquierda lo adjudicaban al entorno. Yo que fui por ejemplo parte del entorno de Arana, y decían que el entorno lo hacía equivocar. Creo que lo mismo pasó con Tabaré, el Pepe, y ahora con Yamandú, que es el que toma las decisiones.

Tal vez en algunas ocasiones lo verbaliza otro miembro de su equipo, porque alguien lo tiene que hacer. Y tal vez en la toma de decisiones la persona habilita las consultas, pero después siempre el que decide es el que tiene el cargo de gobierno, en este caso Orsi.

¿Cómo ve al presidente frente a las críticas que recibe y cuál cree que es su mayor fortaleza?

Yamandú tiene toda una carrera que convalida su capacidad de gestión. Fue secretario general, dos veces intendente y ahora Presidente, conoce perfectamente lo que es tomar decisiones y entiende lo que es el Estado por dentro.

Tiene todas las características de una persona auténtica y muy espontánea y eso a algunos puede no gustarles.

¿Cómo explica que algunos sectores de la izquierda cuestionen algunas decisiones del gobierno?

La interna del FA fue siempre muy cuestionadora, a veces hasta de más, pero también es necesario que se exija siempre más. Eso no está mal, porque hace que el gobernante se sienta siempre acompañado en el acierto y en el error.

De todas maneras me parece que estamos en un momento de demasiadas críticas y creo que eso no es bueno si no viene acompañado de un reconocimiento de lo que se está haciendo bien.

¿Cómo ve a los ministros y a la renovación dirigencia que se ha dado?

Se ha venido dando una sustitución natural muy buena. Por ejemplo en mi caso. Creo que Cristina Lustemberg me ha superado con honor. O sea, que de acuerdo con Ariel, yo me podría tomar la cicuta (se ríe). Ese es un ejemplo de cómo las nuevas figuras se han insertado en el panorama político nacional, con fuerza, con proyección, haciendo las cosas bien, con sensibilidad social.

Siempre es necesario que nos sustituyan, ninguno de nosotros es eterno y debemos saber apoyar a los más jóvenes. Se trata de una renovación generacional necesaria que podría haberse dado con nuestros líderes en vida pero desgraciadamente se ha dado así, pero se viene procesando muy bien.

¿Qué otras figuras destaca?

Hay gente joven muy capaz en cargos de gobierno y con mucho tiempo por delante. La de Lustemberg es la gestión que más sigo por mi condición profesional, pero me parece que Lucía Etcheverry y Fernanda Cardona son dos muy buenas ministras que vienen haciendo las cosas muy bien y son gente joven y pujante que tiene ganas de hacer las cosas.

Mencionó a tres mujeres, ¿es casualidad o destaca la mirada femenina?

Es muy necesaria la visión femenina en los cargos de gobierno y es importante tenerlas como protagonistas en esta renovación.

Herrerismo nunca más

¿Qué mensaje dejaría para los frenteamplistas?

Haría un llamado a todos los frenteamplistas a respaldar a este gobierno porque no podemos permitir que después de Orsi vuelva un gobierno herrerista. Herrerismo nunca más.