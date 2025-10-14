Comienza hoy la edición 2025 de la Feria de la Construcción

¿Cuál es la expectativa más marcada que tiene esta exposición?

-Bueno, la exposición ya es un encuentro tradicional para la industria que desde hace 24 años han elegido la feria como el punto de encuentro para esencialmente actualizar el sector, dinamizar la industria y exponer las últimas novedades que tiene la industria para ofrecer. En tal sentido la oportunidad de reunir a toda la cadena de valor en un encuentro de esta naturaleza es de gran importancia para el sector y además muy productivo para todos los que forman parte de la industria.

La construcción ha sido uno de los pilares en lo que tiene que ver con el rubro de inversiones, ¿Se apuesta a potenciar las diferentes áreas de la economía que participan de un proyecto de obra?

-Definitivamente. En particular, justamente, la construcción tiene esa particularidad de ser un gran generador de obra y ofrece la feria cuando nos referimos a que reúne a toda la cadena de valor, nos referimos a eso. La exposición brinda la oportunidad de reunir a todo el ecosistema que forma parte de la industria. Cuando uno habla de la feria de la construcción no solamente pensamos en el hormigón sino que aquí convergen todos los actores. Imagínense que la construcción abarca los sanitarios, los eléctricos, los metalúrgicos, los carpinteros. Todo el universo de sus contratos es muy amplio y de alguna forma, bueno, se dan cita aquí en la feria para exponer sus mejores galas.

¿Estamos frente a la posibilidad de nuevas inversiones en esa área?

-En realidad no es un tema que maneje en lo personal. Soy el director de la exposición. Podemos considerar, sí, en alguna medida que el sector tiene un nivel de actividad muy interesante, con un nivel de cotizantes en la industria que son valores particularmente altos. Bueno, sí, el sector se mantiene una dinámica bien interesante, pero no sé en particular qué nivel de proyección de inversiones se proyectan en el corto caso.

¿Abrimos el camino a la capacitación en esas áreas? Porque nuevas empresas, inversiones que seguramente van a venir del extranjero y utilizan nuevas metodologías. ¿Tenemos personal preparado para poder atender esa demanda?

-Sí, sin duda. De alguna forma también la exposición genera ese ámbito de conocimiento y de intercambio a través de los ciclos de confrontación, las técnicas que se van desarrollando en el ámbito de la exposición. En ese sentido, en primer lugar creo que tenemos un mercado con una capacidad de mano de obra calificada y que ha dado muy buenas señales en virtud de grandes proyectos de infraestructura que han llegado al país, como es el caso de las últimas instalaciones de las plantas de celulosa o el propio proyecto del ferrocarril, que ha demandado una especificidad en cuanto a recursos humanos que se han desarrollado de muy buena manera. Pero en lo que respecta a la exposición en particular, creo que, de algún modo, todo el ámbito que se desarrolla en el ciclo de conferencias abre un poco lugar a esa oportunidad de intercambio y de potenciar los recursos que tenemos en nuestro país, trayendo incluso, en algunos casos, experiencias regionales, como lo es el caso, por ejemplo, del congreso que va a desarrollar CUSAI, la Cámara Uruguaya, justamente, de Exportación de Servicios de Arquitectura e Ingeniería, que estará desarrollando un congreso durante dos días sobre sostenibilidad y construcción en madera, que, entre otras cosas, ha convocado a algunos referentes regionales para formar parte de esa disertación que van a estar teniendo lugar durante dos días y la realidad es que, bueno, eso, de alguna manera, complementa este encuentro justamente poniendo en valor el conocimiento del sector y poniendo sobre la mesa los grandes desafíos con los que la industria se enfrentará en el mediano y corto plazo. En esa misma línea, por ejemplo, tendremos una actividad muy interesante desarrollada en forma conjunta por parte de la Dirección Nacional de Bomberos, la Sociedad de Arquitectos, la Liga de la Construcción y la Asociación de Protección contra Incendios, donde se van a estar abordando temas, por ejemplo, como la movilidad eléctrica en relación a la vivienda. O sea, hoy por hoy, los nuevos proyectos habitacionales van teniendo que incorporar ciertos aspectos que vinculan la movilidad eléctrica que demanda consideraciones que, por ahí, son nuevos desafíos que los proyectos que, hasta hace pocos años, no eran necesarios tomarlos en cuenta. Entonces, bueno, de alguna manera, el ámbito que genera la feria a partir de las conferencias y las charlas técnicas buscan poner sobre la mesa los temas que presentan los desafíos del sector.

¿El wood framing es la tecnología que se proyecta a futuro? por trabajar solamente en madera y atento a que, aparentemente, los costos serían más económicos?

-La diversidad de sistemas constructivos que se han incorporado en el mercado creo que son muy diversos y, de alguna forma, culturalmente se van manteniendo cada vez más cabida. El good framing, como el steel framing, como un montón de otros sistemas no tradicionales, van calando de una manera más profunda en el mercado y teniendo mayor receptividad. De todas maneras, siempre siguen siendo alternativos sistemas constructivos más pensados en proyectos de vivienda unifamiliar o proyectos de menor escala. En la feria, por ejemplo, sí este año van a poder apreciar distintos sistemas de viviendas industrializadas con distintos sistemas constructivos, que ese es un camino que también se viene recorriendo. Que, de alguna manera, tiene una serie de prestaciones y ventajas la vivienda industrializada, que a nivel mundial se ha ido desarrollando de una forma muy importante. Y bueno, en lo local, de alguna manera, va ganando terreno también. En ese sentido, en lo que refiere a sistemas constructivos en particular, por ejemplo, la Liga de la Construcción junto a la Facultad de Arquitectura están desarrollando en la feria un campus experimental que muestra nueve diferentes sistemas constructivos no tradicionales construidos a escala 1-1, que los visitantes tendrán la oportunidad de conocer y vivenciar aquí en la exposición de una forma muy didáctica.