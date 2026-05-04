Orsi viaja a San Pablo para reunirse con empresarios brasileños

Fuentes del gobierno indicaron que la intención es captar inversiones tras los anuncios de proyectos que vinculan a compañías de Brasil, como la compra y ampliación del hotel Enjoy de Punta del Este y la ampliación del frigorífico de Tacuarembó a cargo del grupo MBRF.

Desde Presidencia indicaron a Subrayado (Canal 10) que el viaje será por el día y es similar al que realizó a principios de marzo a Buenos Aires, donde asistió a un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, oportunidad en la que expuso ante unos 200 empresarios argentinos.

Inversiones en turismo

La inversión del grupo JHSF prevé convertir el complejo Enjoy Punta del Este en un proyecto integral de alto poder adquisitivo, que incluirá un hotel, un centro comercial con marcas exclusivas, casino y residencias.

JHSF adquirirá el complejo e invertirá en su refacción y ampliación, así como en el desarrollo de un centro comercial con tiendas que, hasta ahora, no están instaladas en el país e incluso en la región, lo que lo transforma en un punto de atracción para un público de alto nivel de ingresos.

La concreción de este negocio se suma a otros emprendimientos que se procesan en Punta del Este que, consideró, significarán dinamismo para el turismo nacional.