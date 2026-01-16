Con la presencia de Orsi se firma este sábado el acuerdo entre el Mercosur y la UE

Tratado cuestionado

Sin embargo, el tratado es cuestionado porque no brinda los mismos beneficios a los bloques, según afirmó a la Agencia Sputnik la licenciada en relaciones internacionales uruguaya Viviana Barreto, integrante del colectivo Redes amigos de la Tierra.

"El propio (presidente brasileño, Luiz Inácio) Lula da Silva reconoció públicamente que el acuerdo beneficia más a la Unión Europea de lo que beneficia al Mercosur, y nosotros, desde Redes, venimos históricamente denunciando que es un acuerdo asimétrico, que otorga un mercado a la Unión Europea con apertura y no otorga un mismo mercado de oportunidades al Mercosur", dijo Barreto.

En suma, "limita mucho las capacidades de proteger sectores industriales incipientes, en un proceso que se viene discutiendo en los últimos años del problema de la desindustrialización de la región, en particular de los grandes productores industriales como en nuestra región, como Brasil".

Largo estudio

Barreto estudia desde hace una década los alcances del tratado negociado en los últimos 25 años y junto a Natalia Carrau elaboraron un documento que cuestiona al acuerdo, sobre todo, porque consolida la "especialización primaria" de la región, como mera productora de materias primas, sin valor agregado.

"No se elaboró ni en 2019 ni ahora un estudio de impacto concreto que mida justamente los impactos en los distintos sectores de actividad en términos de competencia con las importaciones desde Europa o, incluso, de la necesidad de reconvertir líneas de producción para poder entrar con nuevas exigencias al mercado europeo", afirmó.

Añadió que tampoco hubo una concertación regional para acordar las condiciones de comercio sin competir entre los miembros del Mercosur.

El acuerdo, negociado durante más de 25 años, dará lugar a una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con el objetivo declarado de impulsar una “tercera vía” frente a Estados Unidos y China, aunque ha generado tensiones tanto en el sector agrícola europeo como en los sectores industriales de Brasil y Argentina.