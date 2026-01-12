CONICET revela con un mapa cómo se concentra la tierra en Argentina en manos extranjeras

Un mapa que desnuda la propiedad del suelo

El mapa fue desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, ambos becarios del CONICET e integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, así como del Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA). La herramienta cartográfica permite visualizar, departamento por departamento, qué proporción de tierras rurales está en manos de empresas o ciudadanos extranjeros, y no solo a nivel provincial o nacional como suelen hacerlo los informes oficiales.

Según los datos que emergen del mapa interactivo:

Un 5% del territorio nacional equivalente a más de 13 millones de hectáreas , una superficie parecida a la de Inglaterra está bajo control de propietarios extranjeros.

El desglose por departamentos revela que 36 distritos superan el límite legal fijado por la Ley de Tierras (un 15% de suelo rural en manos foráneas).

Estos datos contradicen parcialmente las estadísticas oficiales del Registro Nacional de Tierras Rurales, que sostienen que ninguna provincia supera ese umbral del 15%. Sin embargo, el análisis por departamento muestra un fenómeno más localizado —y más preocupante— de concentración extranjera.

¿Dónde se concentra la extranjerización de la tierra?

El mapa interactivo evidencia que la extranjerización no es homogénea sino que tiende a concentrarse en zonas con recursos estratégicos o accesos logísticos relevantes. Algunos ejemplos destacados incluyen:

Departamentos con más del 50% de tierras en manos extranjeras como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta).

Áreas ribereñas del Río Paraná —como Iguazú (Misiones), Ituzaingó (Corrientes) y Campana (Buenos Aires)— donde los porcentajes superan el 30%.

En varias regiones del Litoral, Patagonia y zonas fronterizas, los investigadores identifican niveles que superan ampliamente la media nacional.

Quiénes son los principales actores extranjeros

El informe también aporta datos sobre la procedencia de los propietarios foráneos. Según el relevamiento:

Estados Unidos encabeza el ranking, con unos 2,7 millones de hectáreas .

Le siguen Italia y España, y entre estos tres países concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada.

Los investigadores subrayan que esta distribución no es un resultado fortuito de mercados agrícolas globales, sino que responde a patrones históricos de control de recursos y movilidad de capitales, que se intensificaron con reformas legales y políticas públicas desde los años noventa.

Contexto político y legal

La discusión sobre la extranjerización se enmarca en un momento político particular ya que el gobierno actual ha impulsado la modificación o derogación de la Ley 26.737 (Ley de Tierras), una norma sancionada en 2011 para limitar la acumulación de tierras rurales por parte de extranjeros, tras el crecimiento de los precios de los commodities.

Quienes defienden la norma sostienen que su eliminación abriría aún más la puerta a la concentración externa de tierras, especialmente en espacios con acceso a agua dulce, minerales y estratégica infraestructura agraria, reduciendo la capacidad del Estado de regular y planificar estos usos.