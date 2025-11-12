A medida que se acerca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30) en Belém, Brasil, evidencia creciente sugiere que el Norte Global no cumplirá con sus promesas de financiación climática. A pesar de esto, los países ricos todavía podrían demostrar buena fe a través de otra forma de solidaridad: compartiendo el conocimiento, la tecnología y la propiedad intelectual que respaldan la transición verde. La alarmante falta de compromiso en torno a la financiación climática se ha hecho evidente. Desde la firma del acuerdo en la COP29 para movilizar 1,3 billones de dólares anuales para 2035, las naciones adineradas han retrocedido en sus promesas. Lo peor es que estas señales de desconfianza surgen justo cuando los costos de adaptación y descarbonización en los países en desarrollo siguen aumentando.
COP30, el gran problema de si es suficiente el financiamiento climático
