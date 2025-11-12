COP30, el gran problema de si es suficiente el financiamiento climático

La pregunta crucial es: ¿es suficiente el financiamiento climático? La respuesta parece ser negativa, ya que esta no es un tema que se pueda posponer. El cambio hacia una economía verde reproduce las mismas asimetrías que han caracterizado el comercio global durante décadas. En lugar de fomentar un desarrollo inclusivo, la política climática está cada vez más influenciada por medidas proteccionistas y regímenes de propiedad intelectual que consolidan monopolios tecnológicos en el Norte Global. Por ejemplo, el Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono de la Unión Europea se presenta como una salvaguarda contra la fuga de carbono; sin embargo, también refleja cómo la política climática puede ser utilizada para justificar medidas comerciales proteccionistas. Además, la reciente queja de China contra India por sus subsidios a vehículos eléctricos y baterías demuestra cómo las políticas industriales verdes están generando disputas comerciales. Esto señala una creciente tensión entre los objetivos climáticos y las reglas de la Organización Mundial del Comercio. ¿Podrían las medidas para abordar el cambio climático convertirse en un nuevo motivo de exclusión económica?