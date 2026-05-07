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Deportes Real Madrid | incidente |

Se picó

Valverde terminó hospitalizado luego de un altercado con un compañero del Real Madrid

El uruguayo debió ser trasladado a un centro médico tras sufrir un corte en un altercado con el francés durante el entrenamiento.

Valverde

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La tensión en el vestuario del Real Madrid ha alcanzado un punto crítico. Según informaciones publicadas este jueves por el diario Marca y ratificadas por diversos medios locales, los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron un fuerte enfrentamiento físico durante una de las sesiones de entrenamiento del conjunto blanco.

Valverde y Tchouaméni: El incidente en Real Madrid

Lo que comenzó como una discusión dentro del vestuario escaló rápidamente. Según los reportes, el internacional uruguayo sufrió un golpe involuntario por parte del mediocampista francés en medio del altercado. La gravedad de la herida —un corte que requirió atención especializada— obligó al cuerpo médico a derivar a Valverde a un centro hospitalario para una revisión de urgencia.

De acuerdo al diario español fuentes del vestuario aseguraron que Valverde se negó a dar la mano a Tchouaméni por la mañana, empezando de esta manera una sesión muy hostil que acabó con un seria pelea en el vestuario al final del entrenamiento.

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