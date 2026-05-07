Valverde terminó hospitalizado luego de un altercado con un compañero del Real Madrid

Valverde y Tchouaméni: El incidente en Real Madrid

Lo que comenzó como una discusión dentro del vestuario escaló rápidamente. Según los reportes, el internacional uruguayo sufrió un golpe involuntario por parte del mediocampista francés en medio del altercado. La gravedad de la herida —un corte que requirió atención especializada— obligó al cuerpo médico a derivar a Valverde a un centro hospitalario para una revisión de urgencia.