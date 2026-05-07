La tensión en el vestuario del Real Madrid ha alcanzado un punto crítico. Según informaciones publicadas este jueves por el diario Marca y ratificadas por diversos medios locales, los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron un fuerte enfrentamiento físico durante una de las sesiones de entrenamiento del conjunto blanco.
Se picó
Valverde terminó hospitalizado luego de un altercado con un compañero del Real Madrid
El uruguayo debió ser trasladado a un centro médico tras sufrir un corte en un altercado con el francés durante el entrenamiento.