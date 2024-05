Crece la chance de que el FA denuncie a Irene Moreira

La diputada socialista Gabriela Barrera dijo que desde la oposición entienden que "hay un tema de abuso de funciones que no ha sido tomado en cuenta" y planteó que desde la fuerza pollítica están "pidiendo mucho asesoramiento" legal para definir su resuelven acudir a la Justicia.

Para Barreiro el elemento que podría implicar que Moreira incurrió en más de un acto administrativo apunta a que "se usaron bienes del Estado con discreciionalidad". Y señaló que el "Estado pagó un costo porque hay gente que quedó postergada y el Estado va a tener que dar respuesta, cuando se le dio viviendas a gente que no estaba en esa situación".

Existe la duda

La diputada del Frente Amplio (FA) y presidenta de la comisión , Cecilia Cairo, reconoció que "existe la duda" y aclaró que por eso la oposición realizó consultas jurídicas. "Al haber renunciado, el acto administrativo ya está; ya no está cumpliendo esa función, pero nosotros estamos hablando de la responsabilidad de la política que es otra cosa, sostuvo la legisladora.

Y continuó: "En los hechos, ya no hay sanción posible, pero creemos que en lo político puede haber una irregularidad importante".

Finalmente, el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, confirmó que los funcionarios públicos que eran pasibles de tener una observación finalmente no la tendrán. En rueda de prensa, Lozano indicó que definió no sancionarlos tras estudiar sus “descargos” y la “situación”: “Resolví no poner ningún tipo de sanción, lo que fue comunicado días pasados a esos funcionarios. Ninguno va a ser sancionado”, sostuvo.