"Fue horrible": vecina de Rivera relató el impacto del temporal que derribó árboles y voló techos

El fuerte temporal de viento y lluvia que afectó a Rivera durante la madrugada y primeras horas de este jueves dejó importantes destrozos en distintos puntos de la ciudad y obligó a desplegar un operativo de emergencia para atender las consecuencias del fenómeno climático.
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Las ráfagas más intensas se registraron sobre las 7 de la mañana y provocaron voladuras de techos, caída de árboles de gran porte y columnas del tendido eléctrico. Como consecuencia, varios barrios quedaron parcialmente bloqueados y cerca de 8.000 clientes de UTE permanecían sin suministro eléctrico a media mañana, de acuerdo al reporte en tiempo real del organismo.
Evaluación de daños
El Comité Departamental de Emergencias trabaja desde primera hora en la evaluación de daños y en la coordinación de las tareas de respuesta. Equipos municipales, personal de Bomberos y cuadrillas de UTE recorren las zonas afectadas para despejar calles, retirar árboles caídos y restablecer los servicios esenciales.
La Intendencia de Rivera informó además que el transporte público debió ser suspendido en algunas áreas debido a la presencia de árboles y columnas caídas sobre la vía pública, situación que dificultó la circulación durante varias horas.
Desde la Dirección Nacional de Bomberos señalaron que también hubo reportes de ráfagas de viento muy fuertes en el departamento de Artigas, aunque hasta el momento Rivera aparece como la zona más afectada por el temporal.
Imágenes y testimonios
Vecinos compartieron imágenes y testimonios del momento en que el viento golpeó con mayor intensidad. “Fue horrible, el viento fue fuertísimo. Vivimos en una zona alta y parecía que todo se venía abajo”, relató Camila Techeira una residente de Rivera, quien aseguró haber visto cómo un techo salía despedido por las ráfagas.
La vecina afirmó además que varios eucaliptos de gran tamaño fueron derribados por el temporal y que los daños se extendieron tanto en Rivera como hacia la zona de Santana do Livramento, en Brasil. “No hay cómo explicar la fuerza del viento. Bajó eucaliptos enormes y dejó calles destruidas”, expresó.
Las autoridades continúan realizando un relevamiento para determinar la magnitud total de los daños materiales y asistir a las familias afectadas.