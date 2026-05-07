"Fue horrible": vecina de Rivera relató el impacto del temporal que derribó árboles y voló techos

La Intendencia de Rivera informó además que el transporte público debió ser suspendido en algunas áreas debido a la presencia de árboles y columnas caídas sobre la vía pública, situación que dificultó la circulación durante varias horas.

Desde la Dirección Nacional de Bomberos señalaron que también hubo reportes de ráfagas de viento muy fuertes en el departamento de Artigas, aunque hasta el momento Rivera aparece como la zona más afectada por el temporal.

Imágenes y testimonios

Vecinos compartieron imágenes y testimonios del momento en que el viento golpeó con mayor intensidad. “Fue horrible, el viento fue fuertísimo. Vivimos en una zona alta y parecía que todo se venía abajo”, relató Camila Techeira una residente de Rivera, quien aseguró haber visto cómo un techo salía despedido por las ráfagas.

La vecina afirmó además que varios eucaliptos de gran tamaño fueron derribados por el temporal y que los daños se extendieron tanto en Rivera como hacia la zona de Santana do Livramento, en Brasil. “No hay cómo explicar la fuerza del viento. Bajó eucaliptos enormes y dejó calles destruidas”, expresó.

Las autoridades continúan realizando un relevamiento para determinar la magnitud total de los daños materiales y asistir a las familias afectadas.