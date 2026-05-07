"Uruguay canta por Cuba": El Alemán llamó a que el arte "tome partido"

“Estamos hablando de un tipo [por Donald Trump] que está queriendo manejar el mundo de forma caprichosa, violenta, horrible”, afirmó. En ese sentido, consideró que “no podemos dejar pasar esto como una cosa normal” y remarcó que “está bueno que el arte tome partido”.

El Alemán también vinculó su cercanía con Cuba a una historia personal y generacional. Recordó que uno de los primeros libros que leyó fue la biografía del Che Guevara y aseguró que aquello lo marcó profundamente. “Yo soy guevarista, creo en la revolución cubana, creo en Fidel”, sostuvo.

Sin embargo, planteó que figuras como Silvio Rodríguez generan consensos más amplios. “Vos ponés al Che Guevara o ponés a Fidel Castro y va a haber mucha gente que te va a dividir, pero Silvio Rodríguez no sé cuánto divide”, reflexionó.

¿Qué artistas participarán del espectáculo?

El espectáculo reunirá diferentes artistas en un gesto de apoyo humanitario y solidaridad con Cuba, con el objetivo de recaudar fondos ante “las penurias que su pueblo resiste por el bloqueo reforzado por Estados Unidos”.

Participarán Larbanois & Carrero, Lu Ferreira, Numa Moraes, Carmen Pi, Gerardo Dorado, Alejandro Balbis, Diane Denoir, Washington Carrasco y Cristina Fernández, Chabela Ramírez y Gerardo Nieto.

El Alemán contó que, durante la organización del espectáculo solidario, convocaron a distintos artistas para participar de la iniciativa. Según relató, algunos no pudieron sumarse por cuestiones de agenda y otros prefirieron no hacerlo para evitar posicionarse públicamente sobre el tema. El músico consideró comprensible esa decisión y sostuvo que “tomar una postura política como artista en este país no es gratis”.