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Cultura y espectáculos El Alemán |

"La era está pariendo un corazón"

"Uruguay canta por Cuba": El Alemán llamó a que el arte "tome partido"

El músico y cantautor Gerardo Dorado, alias "El Alemán", dio detalles sobre el recital solidario por Cuba que se realizará en El Galpón. Conocé qué artistas participarán.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El músico y cantautor uruguayo Gerardo Dorado, conocido en la escena artística como "El Alemán", reivindicó la solidaridad con el pueblo cubano y defendió el rol del arte como herramienta de comunicación y posicionamiento frente al contexto internacional, en el marco del espectáculo solidario “La era está pariendo un corazón-Uruguay canta por Cuba”, que se realizará el próximo 14 de mayo en El Galpón.

Durante una entrevista en el programa "Éramos tan progres", de Caras y Caretas TV, El Alemán sostuvo que el respaldo a Cuba trasciende las afinidades políticas y se vincula con una postura frente a la situación mundial actual.

“Estamos hablando de un tipo [por Donald Trump] que está queriendo manejar el mundo de forma caprichosa, violenta, horrible”, afirmó. En ese sentido, consideró que “no podemos dejar pasar esto como una cosa normal” y remarcó que “está bueno que el arte tome partido”.

El Alemán también vinculó su cercanía con Cuba a una historia personal y generacional. Recordó que uno de los primeros libros que leyó fue la biografía del Che Guevara y aseguró que aquello lo marcó profundamente. “Yo soy guevarista, creo en la revolución cubana, creo en Fidel”, sostuvo.

Sin embargo, planteó que figuras como Silvio Rodríguez generan consensos más amplios. “Vos ponés al Che Guevara o ponés a Fidel Castro y va a haber mucha gente que te va a dividir, pero Silvio Rodríguez no sé cuánto divide”, reflexionó.

¿Qué artistas participarán del espectáculo?

El espectáculo reunirá diferentes artistas en un gesto de apoyo humanitario y solidaridad con Cuba, con el objetivo de recaudar fondos ante “las penurias que su pueblo resiste por el bloqueo reforzado por Estados Unidos”.

Participarán Larbanois & Carrero, Lu Ferreira, Numa Moraes, Carmen Pi, Gerardo Dorado, Alejandro Balbis, Diane Denoir, Washington Carrasco y Cristina Fernández, Chabela Ramírez y Gerardo Nieto.

El Alemán contó que, durante la organización del espectáculo solidario, convocaron a distintos artistas para participar de la iniciativa. Según relató, algunos no pudieron sumarse por cuestiones de agenda y otros prefirieron no hacerlo para evitar posicionarse públicamente sobre el tema. El músico consideró comprensible esa decisión y sostuvo que “tomar una postura política como artista en este país no es gratis”.

Embed - #41 - ETP - | Con Federico Gyurkovits, Valentina Alvariza y Diego Lois

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