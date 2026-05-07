Caso Moisés: audiencia para revisar las medidas cautelares quedó en suspenso

Incumplimientos de las medidas cautelares

La jueza a cargo del caso, María Noel Odriozola, había señalado en una resolución judicial conocida el miércoles que la audiencia era “fundamental” tanto para debatir los incumplimientos informados respecto a las medidas cautelares como para abordar el estado de salud mental del condenado.

Martínez fue condenado el pasado 8 de abril de 2026 a 12 años de prisión por el homicidio de su padre, ocurrido el 25 de mayo de 2025. La defensa apeló la sentencia y el caso tomó notoriedad pública luego de que las hermanas del joven denunciaran que durante años sufrieron abusos por parte de su padre.

En ese contexto, la defensa solicitó que Martínez aguardara el resultado de la apelación bajo régimen de arresto domiciliario total y con monitoreo electrónico, pedido que fue aceptado por la Justicia el 20 de abril.

Sistema de monitoreo electrónico

No obstante, la fiscal Sabrina Flores sostiene que el condenado incumplió las medidas cautelares al menos en tres ocasiones, de acuerdo con los registros obtenidos a través del sistema de monitoreo electrónico.

El pasado viernes, Martínez fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula y posteriormente internado luego de haber ingerido psicofármacos, en un episodio que su familia describió como un intento de suicidio.

Fuentes vinculadas al caso explicaron además que la Justicia había dispuesto un doble sistema de control para el arresto domiciliario: una tobillera electrónica y un dispositivo baliza. Mientras la tobillera pudo ser instalada, la baliza —que permite determinar con exactitud si la persona abandona la vivienda— no pudo colocarse inicialmente porque el domicilio no contaba con la conexión eléctrica regularizada.

Según indicaron, esa situación se solucionó en las últimas horas, luego de que se regularizara el suministro eléctrico requerido para la instalación del dispositivo.