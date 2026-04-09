Crysol rechaza posibilidad de represores se beneficien de libertad anticipada

Indica la diaria que la mayoría de las personas privadas de libertad por crímenes de la dictadura están condenadas por delitos comunes dado que la ley que tipificó delitos de lesa humanidad fue aprobada en 2006. Esos represores podrían estar en condiciones de pedir la libertad anticipada una vez que cumplan el monto de la pena exigido.

Crysol advierte

Ante esto, Crysol señala que "los responsables condenados y/o formalizados por crímenes de Lesa Humanidad, con sentencia firme, no merecen ningún tratamiento jurídico que signifique disminuir el castigo legal que les corresponde por la gravedad de sus delitos: imprescriptibles e inamnistiables. Son, además, una ínfima proporción de la población carcelaria".

Por esta razón, han decidido denunciar esta iniciativa "ante los organismos de DDHH que corresponda", al tiempo que manifiesta su disposición "de llevar a cabo todas las acciones y gestiones que estén a nuestro alcance para impedir que ella prospere en el ámbito parlamentario".

Finalmente, convoca "a todas las organizaciones sociales, sindicales, gremiales, culturales, estudiantiles, de DDHH y al sistema político a rechazar esta iniciativa y a movilizarse para impedir que ella prospere mientras seguimos la lucha por Verdad, Justicia, Memoria y nuestras 197 detenidas y detenidos desaparecidos".