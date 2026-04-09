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Crysol rechaza posibilidad de represores se beneficien de libertad anticipada

Para Crysol hay peligro de que algunas reformas planteadas permitan a los represores presos obtener su libertad.

Presos de Domingo Arena podrían beneficiarse si prosperan reformas.

Presos de Domingo Arena podrían beneficiarse si prosperan reformas.
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Crysol, la asociación que reúne a los expresos políticos, manifestó su rechazo a la posibilidad de otorgar la libertad anticipada a los represores condenados por delitos de lesa humanidad. Esta posibilidad podría darse mediante la proyectada reforma del Código de Proceso Penal (CPP), actualmente a estudio del Parlamento.

"La propuesta de otorgar la libertad anticipada a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, invocando el propósito de descomprimir la explosiva superpoblación carcelaria, nos parece deplorable y condenable", afirma Crysol en una declaración dada a conocer este viernes.

Según trascendió, la reforma del Código de Proceso Penal (CPP) incluye modificaciones que habilitan el pedido de libertad anticipada por parte de las personas privadas de libertad con sentencia firme.

Indica la diaria que la mayoría de las personas privadas de libertad por crímenes de la dictadura están condenadas por delitos comunes dado que la ley que tipificó delitos de lesa humanidad fue aprobada en 2006. Esos represores podrían estar en condiciones de pedir la libertad anticipada una vez que cumplan el monto de la pena exigido.

Crysol advierte

Ante esto, Crysol señala que "los responsables condenados y/o formalizados por crímenes de Lesa Humanidad, con sentencia firme, no merecen ningún tratamiento jurídico que signifique disminuir el castigo legal que les corresponde por la gravedad de sus delitos: imprescriptibles e inamnistiables. Son, además, una ínfima proporción de la población carcelaria".

Por esta razón, han decidido denunciar esta iniciativa "ante los organismos de DDHH que corresponda", al tiempo que manifiesta su disposición "de llevar a cabo todas las acciones y gestiones que estén a nuestro alcance para impedir que ella prospere en el ámbito parlamentario".

Finalmente, convoca "a todas las organizaciones sociales, sindicales, gremiales, culturales, estudiantiles, de DDHH y al sistema político a rechazar esta iniciativa y a movilizarse para impedir que ella prospere mientras seguimos la lucha por Verdad, Justicia, Memoria y nuestras 197 detenidas y detenidos desaparecidos".

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