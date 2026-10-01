"Contarte el mundo": una mirada sobre la memoria y las marcas del pasado reciente

El personaje de Manuel funciona así como punto de encuentro entre dos experiencias: la de quienes dedicaron buena parte de su vida a una causa política y la de quienes crecieron durante la dictadura bajo la mirada de esos adultos. La pieza busca dar espacio a las consecuencias emocionales de esa experiencia, especialmente en una generación que hoy ronda los cincuenta años.

El humor y el dinamismo conviven con una dimensión más íntima y dolorosa, en un recorrido por acontecimientos que forman parte de la memoria colectiva uruguaya.

El elenco está integrado por Walter Rey, Nancy Salaberry, Carlos Scuro, Mariana Senatore y Anahí Lugaro. Hugo Millán está a cargo del espacio escénico, Pablo Caballero del diseño de iluminación y Carlos Serra de la música original. La producción ejecutiva corresponde a Laura Vidal.

Las funciones comienzan el domingo 4 de octubre a las 19:30 horas en el Teatro Circular, ubicado en avenida General Rondeau 1388, y continuarán con seis presentaciones más.