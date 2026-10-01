El pasado reciente uruguayo vuelve a escena desde una perspectiva que combina memoria, humor y reflexión generacional. Contarte el mundo, con dramaturgia y dirección de Carla Grabino, se presenta en el Teatro Circular a partir del domingo 4 de octubre, con una propuesta que pone en diálogo las experiencias de quienes protagonizaron la militancia política de décadas atrás con las marcas que ese período dejó en quienes eran niños.
Teatro y memoria
"Contarte el mundo": una mirada sobre la memoria y las marcas del pasado reciente
La obra de Carla Grabino llega al Teatro Circular con una ficción que cruza memoria política, humor y las heridas de una generación que creció durante la dictadura.