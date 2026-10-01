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Cultura y espectáculos teatro |

Teatro y memoria

"Contarte el mundo": una mirada sobre la memoria y las marcas del pasado reciente

La obra de Carla Grabino llega al Teatro Circular con una ficción que cruza memoria política, humor y las heridas de una generación que creció durante la dictadura.

Contarte el mundo
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Por Redacción de Caras y Caretas

El pasado reciente uruguayo vuelve a escena desde una perspectiva que combina memoria, humor y reflexión generacional. Contarte el mundo, con dramaturgia y dirección de Carla Grabino, se presenta en el Teatro Circular a partir del domingo 4 de octubre, con una propuesta que pone en diálogo las experiencias de quienes protagonizaron la militancia política de décadas atrás con las marcas que ese período dejó en quienes eran niños.

La obra tiene como protagonista a Manuel Etchegoyen, un hombre de 80 años que, dentro de la ficción, representa una generación atravesada por la resistencia ideológica y política. Invitado por un grupo de cientistas sociales para cerrar un ciclo de charlas dedicado a los 40 años de democracia, Manuel se enfrenta también a sus propias limitaciones luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular.

Entre la militancia y las huellas familiares

A partir de esa situación, Contarte el mundo recupera episodios y recuerdos vinculados al pasado reciente uruguayo, pero evita abordarlos únicamente desde la dimensión política. La obra se detiene también en los vínculos familiares y en aquello que quedó sin decir entre generaciones.

El personaje de Manuel funciona así como punto de encuentro entre dos experiencias: la de quienes dedicaron buena parte de su vida a una causa política y la de quienes crecieron durante la dictadura bajo la mirada de esos adultos. La pieza busca dar espacio a las consecuencias emocionales de esa experiencia, especialmente en una generación que hoy ronda los cincuenta años.

El humor y el dinamismo conviven con una dimensión más íntima y dolorosa, en un recorrido por acontecimientos que forman parte de la memoria colectiva uruguaya.

El elenco está integrado por Walter Rey, Nancy Salaberry, Carlos Scuro, Mariana Senatore y Anahí Lugaro. Hugo Millán está a cargo del espacio escénico, Pablo Caballero del diseño de iluminación y Carlos Serra de la música original. La producción ejecutiva corresponde a Laura Vidal.

Las funciones comienzan el domingo 4 de octubre a las 19:30 horas en el Teatro Circular, ubicado en avenida General Rondeau 1388, y continuarán con seis presentaciones más.

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