Lentamente empieza a palpitarse lo que será el Concurso Oficial del Carnaval del próximo año, y este miércoles se conoció una noticia relacionada con lo que serán las presentaciones de los espectáculos en el Teatro de Verano en cada una de las noches de Carnaval.
Palpitando el Carnaval
Paola Bianco no sigue como presentadora en Carnaval y DAECPU anunció su reemplazo
Lucila Rada será la nueva conductora que acompañará a Álvaro Recoba como los presentadores del Concurso Oficial del Carnaval en el Teatro de Verano.