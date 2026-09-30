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Cultura y espectáculos Concurso Oficial del Carnaval |

Palpitando el Carnaval

Paola Bianco no sigue como presentadora en Carnaval y DAECPU anunció su reemplazo

Lucila Rada será la nueva conductora que acompañará a Álvaro Recoba como los presentadores del Concurso Oficial del Carnaval en el Teatro de Verano.

Paola Bianco no sigue como presentadora en el Carnaval.

Paola Bianco no sigue como presentadora en el Carnaval.

 Ale Moreira / DAECPU
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Lentamente empieza a palpitarse lo que será el Concurso Oficial del Carnaval del próximo año, y este miércoles se conoció una noticia relacionada con lo que serán las presentaciones de los espectáculos en el Teatro de Verano en cada una de las noches de Carnaval.

Luego de haber llegado como co-conductora para el año 2024, Paola Bianco dejó de ser una de las presentadoras en el templo de Momo para el próximo año. Esta información la dio a conocer DAECPU en sus redes sociales que informó a su vez, que Lucila Rada será quien acompañe a Álvaro Recoba en la conducción del Teatro de Verano.

“Que esta nueva etapa nos encuentre celebrando juntos la expresión más grande de nuestra cultura!”, escribió DAECPU en sus redes sociales.

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