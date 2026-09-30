Paola Bianco no sigue como presentadora en Carnaval y DAECPU anunció su reemplazo

Luego de haber llegado como co-conductora para el año 2024, Paola Bianco dejó de ser una de las presentadoras en el templo de Momo para el próximo año. Esta información la dio a conocer DAECPU en sus redes sociales que informó a su vez, que Lucila Rada será quien acompañe a Álvaro Recoba en la conducción del Teatro de Verano.