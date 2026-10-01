Con el conflicto del puerto solucionado, igualmente los colorados van por Castillo

Juri consideró que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) “ha sido inoperante en cuanto a buscar una solución” al conflicto. “En el séptimo mes recién toma la decisión de decretar los servicios mínimos. Y bueno, nosotros pensamos que lo más razonable era que hubiese sido antes y que lo mejor hubiese sido decretar la esencialidad”, resaltó.

Andújar consideró que Castillo “y el equipo ministerial” han “hecho todos los méritos” para ser interpelados, dado que “no han podido solucionar una situación que ya se tenía que haber solucionado hace mucho tiempo”. A su entender, “el ministro de Trabajo no ha estado a la altura de la circunstancia”.

Respaldaron gestión de Castillo

Desde el oficialismo, en tanto, el diputado frenteamplista Bruno Giometti respaldó “la gestión del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Trabajo en particular”. Dijo que el pedido de interpelación no sorprende porque ese “viene siendo el talante de la oposición”.

Giometti sostuvo que, en el marco del conflicto en TCP, el ministerio “viene haciendo gestiones, propuestas de acercamiento y distintas acciones en el rol que tiene que jugar, que es el de tratar de acercar a las partes”.

En cuanto al resto de los sectores de actividad, afirmó que, si bien “siempre puede haber aspectos para mejorar”, la de Castillo “viene siendo una gestión que no amerita decir que estamos en una situación de caos o de catástrofe, como a veces se lo busca pintar desde los partidos de la oposición”.

Pocas horas después del anuncio de Juri, la empresa y el sindicato de TCP avanzaron en la negociación; se prevé que en las próximas horas se firme un preacuerdo que luego deberá ser ratificado en una asamblea del sindicato. No obstante, desde el PC señalaron que igualmente “la interpelación seguiría en pie”.