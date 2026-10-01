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Política

Insólito

Con el conflicto del puerto solucionado, igualmente los colorados van por Castillo

La empresa y el sindicato de TCP avanzaron en la negociación; se prevé que en las próximas horas se firme un preacuerdo pero idea de interpelación sigue en pie.

El ministro de Trabajo Juan Castillo.

El ministro de Trabajo Juan Castillo.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Luego de muchas idas y vueltas el conflicto del puerto parece llegar a su fin. Sin embargo, el diputado del Partido Colorado (PC) Adrián Juri anunció este miércoles en X que su bancada planteará interpelar al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, “ante la falta de una solución al prolongado conflicto en el puerto de Montevideo”. A su vez, a nivel de la Cámara de Senadores, el PC presentó este mismo miércoles un proyecto de ley para establecer “un régimen de categorización de la esencialidad de los servicios y de los servicios mínimos”.

En ese marco, Juri dijo que se planteará que la interpelación sea después de que Castillo asista a las comisiones. En rueda de prensa, el diputado nacionalista Sebastián Andújar consideró que se debería intentar “no solapar las acciones legislativas sobre un mismo tema”. “Tenemos que hablar con el Senado justamente para ordenar eso”, comentó.

“Nosotros vamos por el tema del puerto y la conflictividad que hay en el puerto, pero también vamos por el tema de la conflictividad que hay en varios departamentos del interior”, señaló Juri. En el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo entre la empresa y los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP), desde mediados de setiembre rige una resolución del Poder Ejecutivo que garantiza los "servicios mínimos" para “el funcionamiento de las prestaciones portuarias indispensables”. La medida ha sido rechazada por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra).

Juri consideró que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) “ha sido inoperante en cuanto a buscar una solución” al conflicto. “En el séptimo mes recién toma la decisión de decretar los servicios mínimos. Y bueno, nosotros pensamos que lo más razonable era que hubiese sido antes y que lo mejor hubiese sido decretar la esencialidad”, resaltó.

Andújar consideró que Castillo “y el equipo ministerial” han “hecho todos los méritos” para ser interpelados, dado que “no han podido solucionar una situación que ya se tenía que haber solucionado hace mucho tiempo”. A su entender, “el ministro de Trabajo no ha estado a la altura de la circunstancia”.

Respaldaron gestión de Castillo

Desde el oficialismo, en tanto, el diputado frenteamplista Bruno Giometti respaldó “la gestión del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Trabajo en particular”. Dijo que el pedido de interpelación no sorprende porque ese “viene siendo el talante de la oposición”.

Giometti sostuvo que, en el marco del conflicto en TCP, el ministerio “viene haciendo gestiones, propuestas de acercamiento y distintas acciones en el rol que tiene que jugar, que es el de tratar de acercar a las partes”.

En cuanto al resto de los sectores de actividad, afirmó que, si bien “siempre puede haber aspectos para mejorar”, la de Castillo “viene siendo una gestión que no amerita decir que estamos en una situación de caos o de catástrofe, como a veces se lo busca pintar desde los partidos de la oposición”.

Pocas horas después del anuncio de Juri, la empresa y el sindicato de TCP avanzaron en la negociación; se prevé que en las próximas horas se firme un preacuerdo que luego deberá ser ratificado en una asamblea del sindicato. No obstante, desde el PC señalaron que igualmente “la interpelación seguiría en pie”.

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