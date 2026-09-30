Después de años de canciones, escenarios y encuentros, Peces en la Tierra se prepara para llevar al escenario su nuevo disco, La cáscara. La presentación será el sábado 10 de octubre, a las 21 horas, en Sociedad Urbana Villa Dolores, en un concierto concebido como un recorrido por el universo sonoro y emocional del álbum.
LAS CANCIONES COMO UN VIAJE
Peces en la Tierra presenta "La cáscara", un disco pensado para abrirse en vivo
La banda uruguaya de rock independiente presentará el sábado 10 de octubre su nuevo trabajo en Sociedad Urbana Villa Dolores, con un espectáculo que combinará canciones, nuevas versiones y distintas atmósferas.