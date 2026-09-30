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Cultura y espectáculos Peces en la Tierra | disco | cáscara

LAS CANCIONES COMO UN VIAJE

Peces en la Tierra presenta "La cáscara", un disco pensado para abrirse en vivo

La banda uruguaya de rock independiente presentará el sábado 10 de octubre su nuevo trabajo en Sociedad Urbana Villa Dolores, con un espectáculo que combinará canciones, nuevas versiones y distintas atmósferas.

Peces en la tierra presenta su nuevo disco

Peces en la tierra presenta su nuevo disco
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Por Redacción de Caras y Caretas

Después de años de canciones, escenarios y encuentros, Peces en la Tierra se prepara para llevar al escenario su nuevo disco, La cáscara. La presentación será el sábado 10 de octubre, a las 21 horas, en Sociedad Urbana Villa Dolores, en un concierto concebido como un recorrido por el universo sonoro y emocional del álbum.

La propuesta no se limitará a reproducir las canciones del disco. La banda interpretará en vivo la totalidad de La cáscara y sumará nuevas versiones de algunos de los temas más reconocidos de trabajos anteriores, además de otras novedades especialmente preparadas para la ocasión.

El espectáculo buscará transitar por diferentes estados y contrastes: alegría y dolor, humor y melancolía, intimidad y celebración. La intensidad y la calma se alternarán a lo largo de una puesta pensada como un viaje, con la música como hilo conductor.

Un disco para llevarse a casa

Como parte de la propuesta, quienes asistan recibirán junto con la entrada un booklet de La cáscara, que reunirá las letras de las canciones e ilustraciones vinculadas al universo del disco. El objeto funcionará también como una extensión física de la experiencia del concierto.

Peces en la Tierra tiene sus orígenes en 2006 y mantiene desde entonces una formación base integrada por guitarras, bajo y batería. En 2010, todavía bajo el nombre Vaso Térmico, editó Punto y Coma. Ocho años después adoptó su actual denominación y publicó El universo se ha puesto de acuerdo, producido por Dany López.

En los últimos años, el grupo continuó desarrollando una identidad vinculada al rock independiente y alternativo, con especial atención al trabajo de guitarras, las letras y la exploración de distintas atmósferas. Entre sus presentaciones se encuentran el ciclo Inmigrantes, realizado en formato íntimo en un sótano cultural de Montevideo, y los conciertos de Caviar en Magnolio Sala.

Con La cáscara, la banda propone ahora trasladar esa trayectoria a una noche concebida especialmente para el encuentro con el público: abrir el disco, recorrer lo que guarda en su interior y convertir sus canciones en una experiencia compartida.

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