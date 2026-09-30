Peces en la Tierra presenta "La cáscara", un disco pensado para abrirse en vivo

Un disco para llevarse a casa

Como parte de la propuesta, quienes asistan recibirán junto con la entrada un booklet de La cáscara, que reunirá las letras de las canciones e ilustraciones vinculadas al universo del disco. El objeto funcionará también como una extensión física de la experiencia del concierto.

Peces en la Tierra tiene sus orígenes en 2006 y mantiene desde entonces una formación base integrada por guitarras, bajo y batería. En 2010, todavía bajo el nombre Vaso Térmico, editó Punto y Coma. Ocho años después adoptó su actual denominación y publicó El universo se ha puesto de acuerdo, producido por Dany López.

En los últimos años, el grupo continuó desarrollando una identidad vinculada al rock independiente y alternativo, con especial atención al trabajo de guitarras, las letras y la exploración de distintas atmósferas. Entre sus presentaciones se encuentran el ciclo Inmigrantes, realizado en formato íntimo en un sótano cultural de Montevideo, y los conciertos de Caviar en Magnolio Sala.

Con La cáscara, la banda propone ahora trasladar esa trayectoria a una noche concebida especialmente para el encuentro con el público: abrir el disco, recorrer lo que guarda en su interior y convertir sus canciones en una experiencia compartida.