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Sociedad titulación |

hay negociación

Lista 11 reclama solución colectiva para la titulación en Secundaria

Desde la lista 11 rechazan la resolución del Codicen que establece la entrega de títulos mediante una "acreditación de saberes".

Pablo Macedo, candidato de la lista 11.

Pablo Macedo, candidato de la lista 11.
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Por Pablo Silva Galván

Los titulares de la lista 11 a las elecciones del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Macedo y Adriana Espinosa, entienden que la solución al problema generado por la titulación de los docentes que no culminaron su carrera pasa por el respeto a las decisiones colectivas.

Así lo dijo Macedo a Caras y Caretas, quien agregó que se ha instalado un ámbito de negociación, que incluye a los diversos actores del área de formación docente, el que cuenta con 90 días para expedirse.

Recordó que por 3009/025, sobre Plan de Egreso y Titulación del Codicen, se establecieron condiciones para facilitar la titulación de aquellos docentes que por diversos motivos no culminaron sus estudios. Entre estas hay facilidades para terminar de cursar para aquellos que cuentan con entre tres y cinco asignaturas pendientes. Pero también se incluye una denominada "acreditación de saberes" para quienes ejercen y no completaron sus años de estudio.

Rechazo a resolución

Esta excepción es rechazada tanto por la lista 11 como por todos los sindicatos filiales de la Coordinadora Sindical de la Enseñanza (CSEU), así como por los gremios estudiantiles. En este sentido, recordó que los estudiantes ocuparon durante semanas los centros educativos en rechazo a la medida.

Para Macedo, que reconoce que allí hay un problema a resolver, la resolución del Codicen no es la solución. Esta pasa, a su juicio, por el estudio de todas las partes involucradas.

En ese sentido, indicó que se ha formado un ámbito de trabajo para analizar esa situación, que incluye a todos los actores involucrados, el que tiene un plazo de 90 días para expedirse.

Compromisos

La lista 11 emitió una declaración con su compromiso hacia las elecciones, en la que reafirma su decisión de "acompañar y defender la posición expresada por las Asambleas Técnico Docentes de Educación Secundaria y de Formación en Educación sobre este tema, en reconocimiento de estos ámbitos de participación y elaboración colectiva".

Se compromete, además, a "impulsar políticas que jerarquicen la profesionalización y la formación continua, valoricen nuestra profesión docente y garanticen la participación efectiva de las organizaciones docentes y estudiantiles en todos los ámbitos".

Promoverá, también, otras condiciones que "permitan a quienes aún no han culminado su formación docente completar sus estudios". "Sin formación no puede haber titulación", concluye.

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