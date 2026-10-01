Lista 11 reclama solución colectiva para la titulación en Secundaria

Rechazo a resolución

Esta excepción es rechazada tanto por la lista 11 como por todos los sindicatos filiales de la Coordinadora Sindical de la Enseñanza (CSEU), así como por los gremios estudiantiles. En este sentido, recordó que los estudiantes ocuparon durante semanas los centros educativos en rechazo a la medida.

Para Macedo, que reconoce que allí hay un problema a resolver, la resolución del Codicen no es la solución. Esta pasa, a su juicio, por el estudio de todas las partes involucradas.

En ese sentido, indicó que se ha formado un ámbito de trabajo para analizar esa situación, que incluye a todos los actores involucrados, el que tiene un plazo de 90 días para expedirse.

Compromisos

La lista 11 emitió una declaración con su compromiso hacia las elecciones, en la que reafirma su decisión de "acompañar y defender la posición expresada por las Asambleas Técnico Docentes de Educación Secundaria y de Formación en Educación sobre este tema, en reconocimiento de estos ámbitos de participación y elaboración colectiva".

Se compromete, además, a "impulsar políticas que jerarquicen la profesionalización y la formación continua, valoricen nuestra profesión docente y garanticen la participación efectiva de las organizaciones docentes y estudiantiles en todos los ámbitos".

Promoverá, también, otras condiciones que "permitan a quienes aún no han culminado su formación docente completar sus estudios". "Sin formación no puede haber titulación", concluye.