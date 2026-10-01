IVA en gastronomía: Polémica por demora en renovación del decreto que establece descuento de 9 puntos

La legisladora explicó en rueda de prensa que se trata de un decreto “que debe renovarse periódicamente y es retroactivo a todas las compras realizadas en el día, aunque reconoció la conveniencia de que se hubiera firmado y comunicado con más tiempo”.

El senador nacionalista Javier García publicó un poste en X donde afirmó que “la presidenta de la Comisión de Hacienda, luego de que se aprobara la Convocatoria al ministro Oddone, nos informó que seguirán los 9 puntos de beneficio y que no habrá cambios”. Se trata de “tremenda marcha atrás ante la denuncia pública y convocatoria que hicimos al ministro Oddone en la mañana”, afirmó. “Enorme improvisación del MEF”, criticó.

Si no se hubiera renovado el decreto, el descuento habría bajado a 5 puntos del IVA como funcionó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Los beneficios fiscales corresponden a los consumidores finales que pagan con tarjetas de crédito, débito e instrumentos de dinero electrónico (como las tarjetas prepagas).

Que incluye el descuento

De acuerdo a la Dirección General Impositiva el descuento se aplica en servicios gastronómicos, cuando sean prestados por restaurantes, bares, cantinas, cafeterías, salones de té y similares, o por hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping hostels, siempre que dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje.

También están incluidas las transacciones correspondientes a visitas guiadas, degustación de vinos y productos locales realizadas en establecimientos enoturísticos registrados en el Ministerio de Turismo, siempre que los productos locales sean consumidos en dichos establecimientos.

Por último participan los servicios de catering para la realización de fiestas y eventos, arrendamiento de vehículos sin chofer, y servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico.

Decreto completo