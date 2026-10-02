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Cultura y espectáculos Mateo | Nair Mirabrat | Teatro Solís

UNA OBRA EN MOVIMIENTO

Cuando Mateo encuentra nuevas formas de ser escuchado

La propuesta de Nair Mirabrat revisita la obra de Eduardo Mateo desde una mirada contemporánea que combina música, narrativa y una dimensión visual inmersiva.

Mateo por Nair Mirabrat

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Por Redacción de Caras y Caretas

Hay músicas que no quedan encerradas en una época. La obra de Eduardo Mateo pertenece a ese territorio en el que cada generación puede encontrar nuevas formas de escucha y nuevas preguntas. Desde esa perspectiva, “Mateo por Nair Mirabrat” llegará el jueves 8 de octubre a la Sala Principal del Teatro Solís, en una función que propone volver sobre ese universo creativo desde una sensibilidad contemporánea. Las entradas están a la venta en Tickantel.

El espectáculo nació en 2022, a partir de la conmemoración de los 50 años de Mateo solo bien se lame, pero con el tiempo fue dejando atrás la idea de un tributo convencional. Bajo la dirección musical de Martín Ibarra, el proyecto desarrolló una identidad propia, en la que el repertorio de Mateo dialoga con el candombe, el jazz, la canción y la música contemporánea.

Para su llegada al Solís, la propuesta incorpora nuevas composiciones fundamentales del repertorio de Mateo y amplía su dimensión escénica. La intención es profundizar una experiencia que no se limita a reproducir canciones, sino que busca generar una inmersión en el particular lenguaje artístico de uno de los nombres centrales de la música uruguaya.

Un repertorio que sigue encontrando nuevas lecturas

El recorrido del espectáculo incluye cinco funciones agotadas en el Auditorio Nacional del SODRE, presentaciones en Teatro El Galpón y en el Festival Música de la Tierra, además de un álbum en vivo que registró parte de ese proceso.

La trayectoria de Nair Mirabrat también excede este proyecto. La agrupación, liderada por Ibarra, obtuvo el Primer Premio Nacional de Música del MEC en la categoría Candombe por Suecos, realizó dos giras por Japón y trabajó junto a artistas como Hugo Fattoruso, Nicolás Ibarburu, Perotá Chingó, Sara Sabah y Mauricio Rosencof.

La función del 8 de octubre aparece así como un nuevo capítulo de un proyecto que continúa transformándose. En lugar de mirar la obra de Mateo únicamente desde el pasado, “Mateo por Nair Mirabrat” apuesta por hacerla dialogar con el presente y demostrar que una canción también puede seguir cambiando cuando cambia quien la escucha.

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