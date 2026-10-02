Hay músicas que no quedan encerradas en una época. La obra de Eduardo Mateo pertenece a ese territorio en el que cada generación puede encontrar nuevas formas de escucha y nuevas preguntas. Desde esa perspectiva, “Mateo por Nair Mirabrat” llegará el jueves 8 de octubre a la Sala Principal del Teatro Solís, en una función que propone volver sobre ese universo creativo desde una sensibilidad contemporánea. Las entradas están a la venta en Tickantel.
UNA OBRA EN MOVIMIENTO
Cuando Mateo encuentra nuevas formas de ser escuchado
La propuesta de Nair Mirabrat revisita la obra de Eduardo Mateo desde una mirada contemporánea que combina música, narrativa y una dimensión visual inmersiva.