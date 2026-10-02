Cuando Mateo encuentra nuevas formas de ser escuchado

Un repertorio que sigue encontrando nuevas lecturas

El recorrido del espectáculo incluye cinco funciones agotadas en el Auditorio Nacional del SODRE, presentaciones en Teatro El Galpón y en el Festival Música de la Tierra, además de un álbum en vivo que registró parte de ese proceso.

La trayectoria de Nair Mirabrat también excede este proyecto. La agrupación, liderada por Ibarra, obtuvo el Primer Premio Nacional de Música del MEC en la categoría Candombe por Suecos, realizó dos giras por Japón y trabajó junto a artistas como Hugo Fattoruso, Nicolás Ibarburu, Perotá Chingó, Sara Sabah y Mauricio Rosencof.

La función del 8 de octubre aparece así como un nuevo capítulo de un proyecto que continúa transformándose. En lugar de mirar la obra de Mateo únicamente desde el pasado, “Mateo por Nair Mirabrat” apuesta por hacerla dialogar con el presente y demostrar que una canción también puede seguir cambiando cuando cambia quien la escucha.