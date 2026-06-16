Inició festival de cine medioambiental: diez documentales para la transformación social

Programación semanal

Lunes 15 de junio. 18.00 horas.

Zona Cero + Campamento Tortuguero al rescate

Zona Cero | España | David Gaspar | 28 min. | Documental

Una película que nos invita a tomar conciencia del problema de la contaminación en los océanos y el conflicto que genera dentro de nosotros. A través de una perspectiva irónica y mordaz, intenta hacernos reflexionar sobre nuestra responsabilidad en este aspecto, con el objetivo de ayudarnos a mejorar nuestro compromiso con los océanos mediante pequeños gestos.

Campamento tortuguero al rescate | México | Ivonne Delgadillo Ceja | 30 min. | Documental

La tortuga marina está en peligro de extinción. Seis de las siete especies que existen en el mundo están a punto de desaparecer. Más que nunca, los campamentos de tortugas son clave para su supervivencia. Una tortuga levanta su voz por primera vez, esperando que sus palabras resuenen en todo el planeta y salven a su familia.

Lunes 15 de junio. 19:30 horas

Patrullaje | Nicaragua | Camilo de Castro, Brad Allgood |80 min. | Documental

La crisis de los bosques tropicales de Centroamérica impulsa una misión heroica en este film. Cuando los ganaderos ilegales talan grandes extensiones de bosque, guardabosques indígenas y afrodescendientes unen fuerzas con un conservacionista estadounidense y un equipo de periodistas para exponer el lado oscuro de la industria de la carne.

Martes 16 de junio. 18:00 horas

El río renacido | España | David Perpiñan | 60 min. | Documental

Durante décadas, el río Besòs fue una cloaca a cielo abierto. Con la construcción de depuradoras en los años noventa, la calidad del agua mejoró y volvió la vida. Dolors Vinyoles estudia la recuperación de peces como la anguila, mientras Paco Torres estudia aves. Xavi Larruy ha encontrado nutrias, pero el río sigue siendo delicado. Tomás Carrión trabaja en restaurar la biodiversidad en el Besòs.

Martes 16 de junio. 19:30 horas

Semillas de sal y pimienta| España | Alicia Van Assche | 80 min. | Documental

Cinco mujeres que han decidido crear un proyecto gourmet se sientan alrededor de una mesa. Algunas de las historias son; una plantación de arándanos, una granja de gallinas felices, una cultivadora de hongos o flores comestibles, y una mujer que viene de China al campo español para crear un centro de encuentro sostenible. A través de sus luces y sombras, crean un fuerte vínculo entre ellas.

Miércoles 17 de junio. 18:00 horas

Mar de lobos | Uruguay | Matías Ameglio | 49 min. | Documental

Este documental captura un viaje profundamente personal del actor y músico argentino Nicolás Pauls a la costa uruguaya. Esta área alberga dos de las principales colonias de leones marinos del mundo: Isla de Lobos y Cabo Polonio, un famoso santuario para cientos de miles de leones marinos. Pauls presenta las dos caras del complejo conflicto entre los pescadores artesanales locales, que luchan por ganarse la vida, y los leones marinos que arriesgan su supervivencia al abandonar los límites de la isla.

Miércoles 17 de junio. 19:30 horas

Respira mamá | España | Meri Collazos Solá | 77 min. | Documental

Después de descubrir que su hija tiene una deficiencia genética que afecta su salud respiratoria, Meri emprende una lucha por el derecho a un aire limpio.

Jueves 18 de junio. 18:00 horas

Zona Wao + Guardianas del lago

Zona Wao | España | Nagore Eceiza Mujika | 26 min. | Documental

Desde hace más de 50 años, empresas petroleras nacionales e internacionales extraen petróleo de la Amazonía con mayor biodiversidad del planeta, amenazando la vida de las comunidades indígenas con la complicidad del Gobierno ecuatoriano. Son, las denominadas: Zonas de sacrificio.

Guardianas del lago | Guatemala | José Morales Ferruli | 23 min. | Documental

El Lago Atitlán, una maravilla natural, está contaminado con toneladas de plástico. Mujeres indígenas aj tz'utujil luchan por salvar el lago, que enfrenta una grave contaminación. Lograron una prohibición local de plásticos de un solo uso y ahora exigen que las empresas asuman la responsabilidad de sus residuos. Conocidas como las "guardianas del lago”, estas mujeres lideran la lucha contra la destrucción ambiental.

Jueves 18 de junio. 19:30 horas

La ruta de los conquistadores | España | Leire Egaña | 77 min. | Documental

En tiempos de crisis ecológica global, Costa Rica parece ser un oasis por su rica biodiversidad. Nacho traza una ruta para conocer proyectos agroecológicos, descubriendo lo que las comunidades indígenas llaman "el buen vivir". ¿Podría ser esta la solución?