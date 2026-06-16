¿Por qué el Frente Amplio defiende mantener el portland en ANCAP? Zavala explicó el plan de inversión

Infraestructura envejecida y problemas de eficiencia

Zavala reconoció que la división Portland de ANCAP registra pérdidas desde hace dos décadas, aunque atribuyó gran parte de esa situación a la falta de inversiones. Explicó que una de las plantas opera con hornos instalados en 1959, lo que genera elevados costos energéticos y dificultades para conseguir repuestos.

Según indicó, la ausencia de una renovación tecnológica llevó a que las plantas de Minas y Paysandú funcionaran intercambiando piezas y personal para mantener la producción. Incluso señaló que, en determinados períodos, ANCAP debió adquirir cemento a empresas competidoras para poder abastecer a sus clientes y conservar su cuota de mercado.

A juicio del diputado, uno de los principales activos de la empresa es precisamente la reputación construida por la marca Portland ANCAP durante décadas.

Un plan de inversión de hasta 27 millones de dólares

El legislador explicó que la actual administración presentó un programa de inversiones estimado entre 26 y 27 millones de dólares, a ejecutarse en tres años. El objetivo es reorganizar la producción, coordinar mejor las dos plantas y optimizar el mantenimiento y la compra de insumos.

Zavala afirmó que el proyecto fue evaluado con estudios de viabilidad económica a 15 años y que los resultados arrojan un balance positivo. Aclaró, sin embargo, que la reducción de costos no será inmediata.

“No va a ocurrir de la noche a la mañana, pero sí permitirá aumentar los niveles de eficiencia y darle continuidad al funcionamiento de los hornos”, sostuvo.

La importancia de Minas y Paysandú

El diputado también rechazó la idea de concentrar toda la producción en una sola planta. Explicó que la piedra caliza extraída en Paysandú posee características diferentes a la de Minas, por lo que cada una está orientada a distintos tipos de obras.

Mientras el cemento producido en Paysandú es más apto para estructuras expuestas al agua y la erosión, el elaborado en Minas se utiliza principalmente en carreteras, edificios y otras obras de infraestructura.

Para Zavala, la solución no pasa por cerrar la actividad sino por modernizarla. En ese sentido, insistió en que la continuidad de la producción de portland en ANCAP forma parte de una estrategia de largo plazo que apuesta a recuperar competitividad y preservar una participación relevante en el mercado nacional.