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Política Carlos Negro | municiones | armas

Iniciativa

Carlos Negro anunció decreto para limitar la venta de municiones y cruzó a la oposición

El Ministerio del Interior regulará la compra de balas para combatir el mercado ilegal y pidió acceso al registro de armas de Defensa.

El ministro del Interior, Carlos Negro.

El ministro del Interior, Carlos Negro.

 Foto: Ignacio Izquierdo / FocoUy
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El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que en los próximos días se firmará un decreto presidencial destinado a regular y limitar drásticamente la comercialización de municiones para armas de fuego. La medida busca cortar el suministro de balas hacia el mercado ilegal, el cual nutre los tiroteos y balaceras en Montevideo y el área metropolitana.

Entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10, el secretario de Estado aseguró que las municiones hoy se encuentran "descontroladas y sin ningún tipo de regulación". En ese sentido, el jerarca defendió la necesidad de operar sobre el mercado legal para desabastecer a la delincuencia.

“Las municiones ilegales, en su mayoría, son las que les roban a los poseedores legales”, explicó Negro, quien ejemplificó que se limitará la cantidad de balas que puede adquirir un ciudadano para defensa personal, diferenciándolo de actividades específicas como la caza.

Para profundizar este control, el ministro confirmó que ya propuso a la bancada de legisladores del Frente Amplio realizar modificaciones normativas que permitan al Ministerio del Interior tener un "acceso inmediato" al registro nacional de armas, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Defensa.

Fuerte réplica a la oposición y descarte de renuncia

Consultado sobre las duras críticas de la oposición —en particular del senador del Partido Nacional, Javier García, quien afirmó que la "silla del ministro está vacía" y habló de un "estado fallido"—, Negro fue categórico y acusó a la dirigencia de priorizar la campaña electoral.

  • Debilitamiento institucional: “Son expresiones que preocupan porque es un debilitamiento del Estado de derecho. Cuando en pos de la política electoral, por buscar un voto, se dicen cosas que no tienen ningún tipo de fundamento. Hablar de estado fallido es muy peligroso porque las organizaciones criminales esperan que los políticos estén en conflicto”, replicó.

  • Delitos a la baja: El jerarca señaló que la oposición está "preocupada por las encuestas" y "equivocada en hacer caudal político con estos temas", asegurando que los cuestionamientos no se condicen con la realidad ya que, según sus datos, los delitos vienen en descenso.

Al cierre de la entrevista, el secretario de Estado descartó de manera tajante dar un paso al costado. Para graficar su posición, utilizó una frase reciente del ministro de Economía, Gabriel Oddone:

“Él dijo que está donde siempre quiso estar. Yo siento exactamente lo mismo. ¿Renunciar? Ni se me cruza por la cabeza”.

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