Carlos Negro anunció decreto para limitar la venta de municiones y cruzó a la oposición

Para profundizar este control, el ministro confirmó que ya propuso a la bancada de legisladores del Frente Amplio realizar modificaciones normativas que permitan al Ministerio del Interior tener un "acceso inmediato" al registro nacional de armas, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Defensa.

Fuerte réplica a la oposición y descarte de renuncia

Consultado sobre las duras críticas de la oposición —en particular del senador del Partido Nacional, Javier García, quien afirmó que la "silla del ministro está vacía" y habló de un "estado fallido"—, Negro fue categórico y acusó a la dirigencia de priorizar la campaña electoral.

Debilitamiento institucional: “Son expresiones que preocupan porque es un debilitamiento del Estado de derecho. Cuando en pos de la política electoral, por buscar un voto, se dicen cosas que no tienen ningún tipo de fundamento. Hablar de estado fallido es muy peligroso porque las organizaciones criminales esperan que los políticos estén en conflicto”, replicó.

Delitos a la baja: El jerarca señaló que la oposición está "preocupada por las encuestas" y "equivocada en hacer caudal político con estos temas", asegurando que los cuestionamientos no se condicen con la realidad ya que, según sus datos, los delitos vienen en descenso.

Al cierre de la entrevista, el secretario de Estado descartó de manera tajante dar un paso al costado. Para graficar su posición, utilizó una frase reciente del ministro de Economía, Gabriel Oddone:

“Él dijo que está donde siempre quiso estar. Yo siento exactamente lo mismo. ¿Renunciar? Ni se me cruza por la cabeza”.